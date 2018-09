Nejmi Aziz visita Viver Melhor e moradores aprovam suas propostas

Visita ocorreu nesta terça-feira (18) | Foto: Divulgação

Manaus - Moradores do Conjunto Viver Melhor, localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, puderam dialogar nesta terça-feira (18), com a candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) que visitou cada casa, apartamento e fez reuniões com os cidadãos nas duas etapas do conjunto. A participação dos moradores nas rodas de conversa e a boa recepção marcaram sua presença no local.

O conjunto, que possui mais de 9 mil moradias, foi construído no período da gestão do então governador Omar Aziz. Nele foram construídas também casas adaptadas às pessoas com deficiência para trazer mais dignidade de moradia. A candidata ouviu os problemas dos moradores que convivem com falta segurança, infraestrutura e de oportunidade para melhorias de qualidade das suas vidas.

"Hoje foi um dia em que percorri muitos lugares no conjunto para saber como as famílias estão vivendo e nota-se o abandono e descaso com essas famílias que, diariamente, sofrem com a falta de segurança e de apoio social. Não se pode cruzar os braços para essas coisas. Temos muitas pessoas com direito a ter uma vida de qualidade para cuidar dos seus filhos. Aqui no Viver Melhor tínhamos projetos que funcionavam e hoje não existem mais".

Nejmi é esperança de melhorias para muitos dos moradores no conjunto | Foto: Divulgação

Esperança



O aposentado João Dias, 78, achou importante a presença da candidata na comunidade pelo fato de conceder espaço para ouvir as reivindicações. "Passam muitos políticos, mas muitas das vezes não dão atenção, e ela [Nejmi Aziz] parou para nós escutar. Isso é muito importante para nossas vidas".

A moradora Rosângela Rodrigues é uma das pessoas que tem gratidão à candidata e ao seu esposo, Omar Aziz, pela criação das moradias. Ela conta que ausência de projetos sociais e de segurança ainda é um problema do cotidiano. "Sonho em ver esse local com mais dignidade, como era quando foi entregue o nosso conjunto. Ainda assim eu creio que vamos ter oportunidades de desenvolver várias ações. E sei que a Nejmi tem um olhar de muito carinho com o nosso povo. Vejo que as propostas dela podem trazer coisas boas para todos".

Agenda

Após sair do Viver Melhor, Nejmi Aziz reuniu com os moradores do bairro da compensa I. Nessa quarta-feira (19), a candidata segue para o município de Careiro Castanho onde irá apresentar suas propostas para a população da cidade.

*Com informações da assessoria

