Omar diz que Amazonino não tem autoridade para comandar polícia

Aziz destaca que o Estado vive um momento delicado | Foto: Alex Paxuello

Manaus - O senador e candidato a governador do Amazonas, Omar Aziz (PSD), afirmou, na noite desta terça-feira (18), que o Amazonas está passando por uma tempestade e vive um momento delicado em diversas áreas onde, segundo ele, é preciso autoridade e conhecimento para tirar o Estado da situação em que se encontra.

“O Amazonas vive o seu pior momento na economia, na segurança e na saúde. Vivemos em uma verdadeira tempestade. Temos um governador omisso e sem autoridade. O governo atual não tem autoridade para comandar a polícia e o Estado. Por esse motivo chegamos ao caos onde o desemprego atinge aproximadamente 20% da população”, disse Aziz.

Aziz reforçou também que é preciso ter cuidado com o ‘novo’ tendo em vista que o futuro das famílias amazonenses está em jogo e que é preciso preparo para comandar o Amazonas na pior crise de sua história. “O prefeito decretando emergência, as casinhas de saúde sendo assaltadas, além de diversos outros problemas. Não dá para quere pilotar o barco na tempestade em que se encontrar apenas apontando os problemas. É preciso mostrar soluções e também o que já fez em sua vida pública para melhorar o nosso Estado”, acrescentou.

Leia também: Omar Aziz diz que está preparado para assumir o Amazonas

Arthur Neto participou do encontro junto com o filho e vice de Omar, Arthur Bisneto | Foto: Alex Paxuello

O encontro, que ocorreu no Dulcila Festas e Convenções, reuniu diversos candidatos aos cargos de deputado estadual, federal e o candidato ao senado pela coligação ‘Amazonas com Segurança’, Plínio Valério. O candidato à vice-governador, Arhur Bisneto, lembrou que quando foi convidado para concorrer ao governo com Omar Aziz, aceitou o pedido de primeira por acreditar em um projeto de desenvolvimento para a região. “Eu não pensei duas vezes em dizer para o Omar que eu estaria do lado dele, onde ele estivesse. Porque eu acredito que a situação que está é incontrolável. Nós precisamos de um governador que seja capaz de ter pulso firme e que também tenha coração para tratar as pessoas com decência”, completou Bisneto.



O Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, disse que está no palanque com Omar porque confia no seu nome e em sua experiência para resolver o problema da segurança que assola todo o Estado. “A única coisa que eu quero é a oportunidade de fazer melhor para a cidade de Manaus e para o povo do Amazonas. Hoje nós temos um simulacro de governo. Se fosse um governo de verdade ele trabalhava junto comigo, mas não”, completou o prefeito.

Dulcila Festas e Convenções ficou lotado de apoiadores do candidato Omar | Foto: Alex Paxuello

Propostas

Durante o encontro, Aziz e Bisneto falaram sobre algumas propostas de governo que serão implantadas a partir de janeiro de 2019, entre elas, a implantação dos programas Ronda Total, que promoverá segurança por meio de repressão e ações repressivas através do esporte, cultura e lazer, e o programa Primeiro Passo, onde o Estado fará parceria com a iniciativa privada e promoverá 5 mil novas oportunidades de emprego para jovens.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Omar diz que irá construir mais escolas de tempo integral em Parintins

Nejmi Aziz visita Viver Melhor e moradores aprovam suas propostas

Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar!