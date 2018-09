Povo não pode se iludir com mentiras e fantasias na eleição, diz Hissa

Manaus - O Diretório Regional do PDT, no Amazonas, realizou um seminário de Formação Política aos filiados da sigla e a quem teve interesse em participar do evento que ocorreu na sede do partido, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. Durante o encontro, o presidente estadual do partido e candidato ao senado, Hissa Abrahão, fez um alerta sobre a velha política e pediu que o povo fique atento às mentiras e fantasias de políticos durante o período eleitoral.



A coordenação do seminário promoveu palestras sobre "Formação de Líderes", "Conjuntura Política", além de trazer à tona questionamentos reflexivos como os temas "O Amazonas que queremos é este aqui?" e “O Brasil de hoje e o Brasil que queremos” , que geraram uma análise política, econômica e social do cenário regional e nacional.



“Com o advento das redes sociais, o povo brasileiro retomou o gosto por debates sobre política. Seja ela de esquerda, direita, extrema direita. O mais importante neste caso não é o lado, mas a quebra de paradigmas e o respeito às ideias do outro”, explicou Hissa Abrahão.



Para ele, o tema envolvendo política remete à busca por conhecimento cultural, social e sobre a história de um povo. Diante disso, é necessário que os brasileiros conheçam seus líderes do passado e os legados que deixaram, mas lembrando, também, de lideranças que mancharam a história.



“A nação teve líderes que não deixaram legado, mas produziram censura, tortura e sofrimento. Esses detalhes da história do País não podemos esquecer para não incorremos no erro de comprometer as nossas escolhas”.

Para Hissa, o tema envolvendo política remete à busca por conhecimento cultural, social e sobre a história de um povo | Foto: Divulgação





Conjuntura



Hissa Abrahão destacou o atual cenário do País. “Está na hora do povo decidir sobre o Brasil que estagnou na inclusão social, na economia, na ciência. O povo brasileiro não pode se deixar levar por mentiras, por fantasias e pelos poderosos interesses econômicos que tentam influir na eleição”, disse.



Para o parlamentar, o que está em jogo são os brasileiros que querem cuidar do seu destino de nação livre, independente, soberana, e aqueles que querem o Brasil comandando com desequilíbrio.



“Queremos um Brasil que volte a avançar e não se mantenha na atual situação de paralisação econômica e social. Queremos uma nação mais inclusiva e que retome a visão estratégica de investir no social. Queremos o País da Educação de Tempo Integral, a educação que liberta”.



Coordenação



As palestras do Seminário de Formação Política do PDT foram conduzidas pela Presidente Nacional do PDT, Amanda Anderson, Wendel Pinheiro e Rafael Galvão, ambos membros do Diretório Nacional do PDT.



A atividade foi coordenada por Ronaldo Fernandes, Coordenador Nacional do Movimento Cirão da Massa, Marcelo Barros, membro do Diretório Nacional do PDT, e por Hissa.



“Esta realização foi pensada em incentivas nas pessoas a busca pelo conhecimento político, mostrar que o poder político pode transformar vidas; e este poder estar nas mãos do povo através do voto consciente”, concluiu o deputado federal.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Omar diz que irá construir mais escolas de tempo integral em Parintins

Nejmi Aziz visita Viver Melhor e moradores aprovam suas propostas