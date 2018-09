Nejmi Aziz visita Careiro Castanho e fala sobre projetos para o AM

Manaus - A população do município de Careiro Castanho (a 24 quilômetros de Manaus) conheceu nesta quarta-feira (19) as propostas da candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) que realizou uma extensa agenda com os moradores da cidade. A candidata, que já fez investimentos na área social do município no período em que foi primeira-dama, fez caminhadas, visitas em entidades e reuniões com os cidadãos no município.

O primeiro ponto de encontro foi no Mercado Central José Batista de Mendonça onde a candidata conversou com os permissionários e frequentadores da feira. Entre um estabelecimento e outro, a candidata ouvia e apresentava suas propostas direcionada para o fornecimento de políticas públicas para a rede de proteção de crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência.

Após a feira, Nejmi Aziz percorreu a área comercial da cidade e conversou com os trabalhadores da área. O comerciante Antonio Ayub, 58, destacou que o diálogo com a candidata foi proveitoso porque concedeu espaço para tirar dúvidas e conhecer as suas propostas.

"Eu a conhecia do trabalho que sempre fez no Amazonas, mas ainda não tinha tido oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Foi muito boa a conversa, gostei das propostas e ela tem o apoio da minha família".

Associação

Nejmi Aziz também visitou a sede da Associação Pio Lantére, que atende jovens de comunidades do município com cursos profissionalizantes e ações de inclusão social. Na época em que foi presidente de honra do Fundo de Promoção Social (FPS), Nejmi apoio a instituição com convênio para reforma na cozinha e no refeitório, equipamentos e materiais permanentes.

Na gestão do Omar, o Conselho Tutelar do município também recebeu um veículo e novos equipamentos para que o órgão pudesse realizar um trabalho de apoio às crianças, adolescentes e famílias com mais eficácia.

Reunião

Comunitários de vários bairros do município participaram da reunião realizada na Avenida Mário Guedes. Na ocasião, Nejmi Aziz pontuou suas ações feitas no Estado e apresentou as propostas. "Temos um desafio pela frente com propostas que possam trazer de volta a dignidade para nossas famílias. Eu fiz e vou voltar a fazer, caso eleita, ações que ajudem a garantir qualidade, devolver o respeito e consolidar um futuro promissor", destacou a candidata que ainda seguiu com agenda para reuniões no Residencial Viver Melhor, zona norte de Manaus.

