De pai para filho: a herança do sobrenome na política amazonense

Ao menos quatro filhos de políticos da antiga geração estão concorrendo a cargos nestas eleições | Foto: Divulgação

Manaus - Como um negócio de pai para filho, os herdeiros da política amazonense se lançam na disputa eleitoral deste ano no Amazonas. Na corrida por uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e Câmara Federal - em Brasília -, eles são filhos de prefeitos, ex-deputados estaduais, federais, vice-governadores e secretários estaduais e carregam o peso dos sobrenomes, durante o percurso em busca de votos pelo Estado.

Em 2018, pelo menos quatro filhos de políticos tradicionais destacam-se na disputa. Filho do ex-deputado estadual Wallace Souza (PP), morto em 2010, Willace Souza disputa um cargo público pela primeira vez. Aos 23 anos, ele é candidato a deputado federal pelo Avante. Se eleito, deve se tornar o deputado federal mais jovem a assumir a vaga, na história.

Radicado no meio político, a dedicação pelo assunto se aprofundou após o falecimento do pai, quando começou a se preparar para uma eventual candidatura. “Abdiquei de ser candidato por duas vezes, em 2012 e 2016, para que amadurecesse e me preparasse mais. Hoje, sinto-me totalmente preparado para representar meu Estado na Câmara Federal, como deputado”, explicou.

O jovem é também sobrinho do deputado federal Carlos Souza (PSDB), com quem o pai apresentava o programa Canal Livre. No entanto, ele aponta que a independência e autonomia dentro de um partido o levaram a optar pela filiação no Avante. Hoje, além de candidato, Willace ocupa o cargo de vice-presidente estadual da sigla.

Se eleito, deve se tornar o deputado federal mais jovem a assumir a vaga, na história. | Foto: Divulgação

Natural de uma família tradicionalmente política, filho do deputado federal Sabino Castelo Branco e da ex-deputada estadual Vera Castelo Branco, ambos do PTB, Reizo Castelo Branco exerce o terceiro mandato como vereador da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e está na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Em sua trajetória política, ele tem em seu currículo experiências como colaborador do PFL (Partido Frente Liberal), primeira sigla a qual foi filiado, e presidente do diretório municipal do PTB Jovem no Amazonas. Eleito vereador pela primeira vez em 2008, aos 20 anos, Reizo se tornou o vereador mais jovem do Brasil.

Para Reizo, os ataques à família são um dos maiores desafios enfrentados, por carregar o sobrenome dos pais. “Não é todo político que tem a nossa coragem. Não é todo mundo que está no poder que realmente cumpre com o seu papel de representante do povo. Muita gente não tem ideia dos obstáculos que enfrentamos todos os dias, para conseguir levar o mínimo de dignidade aos que mais precisam”, disse.

A candidatura a deputado federal, de acordo com o parlamentar, foi um pedido do próprio pai, internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde se recupera de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), sofrido em agosto do ano passado. Ele encara sua campanha com otimismo e bons olhos.

Reizo exerce o terceiro mandato como vereador em Manaus | Foto: Divulgação

“Foi ele quem me pediu para prosseguir o seu legado, e não me absteria dessa obrigação, jamais. E enquanto o seu retorno ainda não é possível, eu o estarei representando perante a população. O mandato dele se encerra em dezembro, mas farei questão de entregar o meu diploma de Deputado Federal em suas mãos, porque é meu, é dele e é do povo que confia em nosso trabalho”, afirmou.

A prática também pode ser observada na família Carmo Ribeiro, onde Arthur Virgílio Bisneto, filho do prefeito Arthur Virgílio Neto, ambos do PSDB, concorre ao cargo de vice-governador ao lado de Omar Aziz (PSD). Aos 38 anos, foi eleito deputado estadual por três mandatos consecutivos, além de ter sido o deputado federal mais votado do Amazonas, em 2014. Para disputar as eleições deste ano, Bisneto teve de deixar o posto de secretário-chefe da Casa Civil.

Outro herdeiro, o vereador Marcelo Serafim (PSB) visa a uma vaga na Câmara dos Deputados. Filho do ex-prefeito de Manaus e atual deputado estadual Serafim Corrêa, também do PSB e que tenta a reeleição, o parlamentar também já foi deputado federal e, atualmente, ocupa a presidência estadual do seu partido.

O herdeiro de Serafim disputa uma vaga na Câmara dos Deputados | Foto: Divulgação

Sucessores do pai, os irmãos Ricardo Nicolau e Hiram Nicolau (PSD) já possuem carreira na política. Filhos do médico e ex-deputado federal Dr. Luiz Fernando Nicolau, os parlamentares seguiram os passos do pai, ao se lançarem na vida pública. Ricardo Nicolau atualmente exerce seu quarto mandato na Aleam e disputa a reeleição.

Já Hiram não concorre a um cargo neste pleito. Entretanto, acumula em seu currículo político experiência como vereador, cargo que exerce atualmente, e como chefe do executivo mais novo da história da capital, quando assumiu interinamente a prefeitura em 2015.

Além deles, Eduardo Saraiva (SD), filho do ex-secretário de Segurança Pública e vice-governador do Estado, Bosco Saraiva; e Henrique Oliveira Filho (PROS), filho do ex-vice-governador Henrique Oliveira, também participam destas eleições, em que disputam uma vaga na Aleam.

