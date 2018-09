3 mil eleitores realizam voto em trânsito no Amazonas

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Eleitores quem não estão em seu estado de origem e solicitaram a transferência temporária do Título de Eleitor, vota em trânsito. Mais de 3 mil eleitores devem realizar esse tipo de voto no Amazonas nas eleições 2018, segundo o Tribunal Regional Eleitoral.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, aqui no Amazonas 387 mil pessoas não fizeram o recadastro da biometria, o que equivale a 15% do eleitorado amazonense. Mesmo assim poderão votar.

Impedidos de votar

Os eleitores que possuem outras irregularidades, como, por exemplo, a não participação em três pleitos seguidos ou mais, estarão impedidos de votar.

E quem tem o título cancelado também fica impedido de se matricular em universidades públicas, participar de concursos públicos, tirar passaporte ou participar de licitação pública.

