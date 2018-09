Vanessa Grazziotin fala sobre projetos para segundo mandato

Vanessa Grazziotin expôs projetos para um segundo mandato no Senado Federal | Foto: Janaiton Falcão

Manaus - Disputando a reeleição por mais oito anos em Brasília, Vanessa Grazziotin (PCdoB) foi a penúltima candidata ao Senado a participar da rodada de entrevistas da TV Em Tempo, na manhã de quinta-feira (20). Durante o evento jornalístico, a senadora falou sobre igualdade de gênero, saúde, geração de emprego e renda e reconstrução da BR 319.

Sobre sua atuação no Senado, Grazziotin disse "Ajudamos o Estado em todas as políticas públicas, fiscalizando-o com emendas parlamentares. Neste sentido, ajudei, por exemplo, com o decreto da vacinação do HPV, para meninos e meninas, que depois virou lei", explicou.

Sendo contra a reforma trabalhista, Vanessa disse torcer para não ser aprovada. "Torço muito para que não seja aprovada. Essa proposta, além de destruir a previdência, pela baixíssima arrecadação por conta das contratações por pessoas jurídicas, cerceia ainda mais os direitos das mulheres", defendeu.

Sobre empoderamento feminino, a candidata relembrou episódios que viveu no Senado, ao ser constrangida por colegas.

Sendo contra a reforma trabalhista, Vanessa disse torcer para não ser aprovada. | Foto: Janaiton Falcão

"O decreto que transforma o feminicído em lei, por exemplo, recebeu risadas dos colegas parlamentares quando nós, mulheres, nos reunimos no Senado. Homem não morre simplesmente por ser homem, mas mulher, sim. Nós, que somos em média 10% das cadeiras no Senado, temos que nos unir e formalizar projetos que entendemos do nosso ponto de vista na saúde, segurança, educação etc", destacou.



Melhoria na saúde

Vanessa frisou sobre a importância do resgate da farmácia popular. "Sou farmacêutica e sei a importância do tratamento contínuo. Grande parte das farmácias populares estão fechadas. De que adianta ir ao médico e receber a receita se não tem dinheiro para comprar?", questionou.

A falta de estímulos por incentivos públicos são os responsáveis pelo não barateamento dos preços de medicamentos, de acordo com ela. "Caboclos, que nunca haviam sido atendidos, receberam a visita médica pelo Mais Médicos. Não vemos mais essa realidade", continuou.

Br 319 travada por falta de diálogo

Sobre a BR-319, ela disse que a questão ambiental já está finalizada, faltando a finalização dos estudos sobre os impactos nas comunidades indígenas no entorno da rodovia. "Apesar das obras não atingirem diretamente as comunidades, pela lei, temos que analisar qual é a melhor maneira de estabelecer a rodovia na região, sem alterar o ecossistema nativo. A obra demorou tanto pelo simples fato de não haver diálogo entre ministros em Brasília", afirmou.

As audiências públicas sobre o estudo estão marcadas para ocorrerem na próxima semana, segundo ela, em Humaitá e Manicoré para levarem as conclusões ao Ministério da Justiça e à Fundação Nacional do Índio (Funai).

Vanessa finalizou a entrevista confirmando compromisso com a Zona Franca de Manaus (ZFM). "A votação sobre o documento que impede a redução de incentivos fiscais na alíquota do setor de concentrados em Manaus ainda está à espera da votação na Câmara dos Deputados. Mesmo assim, pretendemos continuar defendendo o direito constitucional da nossa região e da liberdade econômica que temos em potencial", completou.

