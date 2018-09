Arthur Neto recusa receber Geraldo Alckmin em Manaus

Manaus - Sem conseguir avançar nas pesquisas de intenções de votos, o candidato do PSDB à Presidência da República Geraldo Alckmin tentou incluir Manaus em sua agenda de campanha e enviou um emissário à capital amazonense com o intuito de convencer o prefeito Arthur Virgílio Neto a recebê-lo, para tentar atrair o eleitorado amazonense. Porém, ouviu a seguinte resposta: “não venha”. A informação é do blog do Josias de Souza, do site UOL.

O interlocutor de Alckmin foi João Almeida. Ele é ex-deputado federal pela Bahia e diretor de gestão corporativa do PSDB. Pediu ajuda para elevar os índices de intenção de voto de Alckmin no Amazonas de hipotéticos 2% para pelo menos 6%.

O ex-governador de São Paulo, como se sabe, não consegue convencer nem a totalidade dos tucanos. Líder do partido no Amazonas, Arthur Neto já havia declarado, na noite da última terça-feira (18) em evento com o candidato ao Governo do Amazonas Omar Aziz (PSD), que Alckmin não é seu candidato na corrida rumo ao Palácio Planalto.

Vale lembrar que, antes do anúncio oficial do PSDB de que Geraldo Alckmin seria o nome da sigla na disputa presidencial, Arthur Virgílio havia pleiteado disputar as prévias do partido, mas desistiu da ideia. O prefeito de Manaus afirmava que Alckmin estava falido eleitoralmente e não chegaria aos dois dígitos nas pesquisas.

Além da briga recente, Virgílio relembrou, durante o processo, um velho conflito entre ambos. De acordo com ele, Alckmin, quando era governador de São Paulo, ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (Adins) prejudiciais aos interesses do polo industrial de Manaus. “Ele não é a favor do meu Estado. Apoiá-lo seria como trair a minha terra”, afirmou o prefeito de Manaus.

