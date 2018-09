Vanessa anuncia vinda de Haddad a Manaus para próxima semana

Manaus - “Dia 29 de setembro, ele estará aqui conosco e verá o quanto o Amazonas quer vê-lo presidente do Brasil”. Foi assim que a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) anunciou a vinda do candidato Fernando Haddad (PT) a Manaus na próxima semana. O presidenciável cumprirá agenda pela manhã na capital amazonense ao lado dos principais nomes da coligação “Povo Feliz de Novo”.

O anúncio da vinda de Haddad foi feito na última agenda da senadora desta quinta (20), no bairro Petrópolis. Lá, ao lado da candidata ao Governo do Estado, Lúcia Antony e dos candidatos a deputados estadual e federal, Eron Bezerra e Yann Evanovick, Vanessa destacou sobre a importância de ter Haddad ao seu lado na campanha para reafirmar e garantir os compromissos firmados com a população amazonense.

“A presença dele aqui não é só para fazer campanha, mas para fazer um contato mais próximo ao eleitor, manter o diálogo que tenho com o povo e para assumir compromissos. Compromisso com a BR-319, com a Zona Franca de Manaus. A vinda dele aqui é fundamental para que se garanta tudo pelo que lutamos”, disse a senadora.

Haddad ainda não definiu as atividades que irá cumprir em Manaus e, por isso, a agenda não foi divulgada.

Crescimento

Segundo a pesquisa DMP/Tiradentes, se as eleições fossem hoje (21), Vanessa voltaria a integrar a bancada amazonense no Senado Federal. Os dados mostram a senadora com 27%, distante 5 pontos percentuais do terceiro colocado. A variação a mantém fora da margem de erro.

Com informações da assessoria*

Leia mais

Arthur Neto recusa receber Geraldo Alckmin em Manaus

Vanessa Grazziotin fala sobre projetos para segundo mandato