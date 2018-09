Nejmi visita bairros da Zona Norte e destaca propostas de Omar Aziz

Manaus - A candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) esteve na noite desta sexta-feira (21) apresentando suas propostas e a do esposo e candidato ao Governo do Estado, Omar Aziz, para os moradores dos bairros Colônia Antonio Aleixo e Nova Cidade, ambos na Zona Norte de Manaus.

No bairro Colônia Antonio Aleixo, a candidata reforçou as propostas voltadas para o fortalecimento de uma política estadual para o esporte e lazer, bem como, voltada para o fortalecimento da rede de proteção aos idosos, jovens e mulheres.

Nejmi lembrou que, na gestão Omar Aziz (2010-2014), foi construído o projeto Lar dos Hanseníanos, o 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e concedido apoio para a rede de saúde do bairro, entre outras ações.

"Precisamos implantar projetos e executar ações que tragar de fato dignidade no atendimento público às muitas famílias destes bairros. Na saúde temos de fazer fiscalização das unidades, e aqui no bairro há jovens que precisam ter resgate social através se projetos esportivos. É muito trabalho a ser feito", enfatizou Nejmi Aziz, que ainda visitou as famílias dos Hanseníanos.

No segundo encontro realizado no bairro Nova Cidade, um intenso diálogo foi feito entre a candidata e os moradores sobre temas como saúde, segurança e área social.

Na ocasião, a autônoma Helen Moreira, 57, declarou sua gratidão à candidata. "Eu tiro o chapéu para a Nejmi. Eu sou uma pessoa que guardo boas lembranças dela desde a primeira vez que a conheci através do seu trabalho social. Ela tem meu apoio sempre", disse.

*Com informações da assessoria

