Nejmi vai às Zonas Norte e Leste falar sobre segurança e habitação

Manaus - Ao percorrer cinco bairros das zonas Oeste, Leste e Norte da capital, neste sábado (22), a candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) pontuou as propostas do candidato ao governo do Estado, Omar Aziz (PSD), voltadas para as áreas de segurança e moradia.

Nos bairros, Nejmi ouviu as reivindicações dos moradores que, atualmente, sentem falta de ações eficazes para a solução de problemas existentes nesses setores.



A candidata cumpriu sua agenda de reuniões nos bairros da Paz e Alvorada I, na zona oeste. Depois seguiu para os bairros Parque São Pedro, Zona Norte, e Alfredo Nascimento e Jorge Teixeira, ambos na Zona Leste.

Ao serem questionados pela candidata sobre como caminha a segurança nos bairros, a resposta dos moradores foi unânime acerca da ausência de efetivo policial nas ruas.

Uma das propostas para aumentar a segurança é o Ronda Total | Foto: Divulgação

A dona de casa Vanessa Xavier, 31, disse que já foi assaltada duas vezes na rua da sua casa no bairro Parque São Pedro, zona norte. "Eu já perdi dois celulares para os bandidos que me roubaram na frente do posto de saúde, quando estava com meus filhos. Não saio com paz de casa. É horrível porque a polícia não está presente".

Nejmi Aziz destacou que o 'Ronda Total' será um programa completo de segurança pública para levar a polícia, obras e ações sociais aos bairros. "Nossa missão é reconstruir o Amazonas. E o Omar e eu queremos retomar a segurança no Estado. Ele havia feito isso com o Ronda no bairro porque as famílias precisam de, pelo menos, ter o seu direito de sair de casa e retornar com segurança".

Moradia

Outro ponto destacado nas reuniões foi em relação à moradia. No período em que o candidato Omar Aziz foi governador, houve a construção de aproximadamente 30 mil moradias. Após sua gestão o déficit habitacional aumentou devido à ausência de programas direcionados para o segmento.

Candidata pretende melhorar condições de habitação no Estado | Foto: Divulgação

"Omar vai fazer parceria com o Governo Federal para a construção de novas moradias. Tem famílias que não tem onde morar e vivem de aluguel. Isso não pode acontecer. Eu, como candidata, vou atuar para defender programas como esses que garantem um lar digno e uma vida nova", comentou a candidata.

Agenda



A candidata Nejmi Aziz vai cumprir agenda de reuniões nesse domingo em mais comunidades da capital e na semana ela percorre outras áreas de Manaus.

*Com informações da assessoria

