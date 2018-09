'Esta é eleição das pessoas contra o dinheiro', analisa David Almeida

Manaus - Eleito deputado estadual em 2006, o candidato ao Governo do Amazonas pelo PSB e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), em entrevista ao EM TEMPO, lista suas suas principais propostas para o Executivo Estadual.



Almeida faz uma avaliação sobre a gestão de Amazonino Mendes e explica a polêmica que envolve os R$ 5 bilhões da qual foi acusado de corrupção pelo seu opositor. O peessedebista também diz que não aceitará apoio político de alguns candidatos no segundo turno.

EM TEMPO – O senhor acredita que está preparado para administrar por quatro anos um Estado tão complexo como o Amazonas?

David Almeida – Eu assumi o Estado no pior momento da sua economia, com a crise política, econômica, ética e moral. Quando eu assumi o governo, havia R$ 698 milhões em déficit orçamentário e financeiro; 136 mil pessoas nas filas de espera de consultas, exames e cirurgias nos hospitais; uma iminente greve da Polícia Militar; e, 144 dias depois, eu recuperei a arrecadação do Estado, entreguei na fonte, sem caixa nos cofres do Estado, R$ 456 milhões, recuperamos a economia. Tiramos as pessoas das filas de espera de consultas, exames e filas de cirurgias.

O candidato destaca, ainda, que pagou o maior abono da história da educação do Estado, entre outras questões trabalhistas de servidores. "Paguei a maior promoção da história da Polícia Militar, a maior promoção dos Bombeiros Militares, a terceira parcela do escalonamento da Polícia Civil. Dei ordem de serviço para asfaltar 480 quilômetros de estradas, ramais e vicinais. Depois de 60 nos, o estado do Amazonas foi declarado um estado livre da febre aftosa.

David ressalta, também, que liderou o plantio da soja do sul do Amazonas. "O único centro de hemodiálise do estado do Amazonas foi na minha administração. Concluí e entreguei o Centro de Detenção Provisório Masculino II. Realizamos muito, em pouco tempo. Portanto, me sinto preparado, porque eu tive a oportunidade de assumir o Estado lá atrás, no seu pior momento e, hoje, estou preparado para assumir e governar o estado do Amazonas pelos próximos quatro anos".

EM TEMPO – O senhor deu declarações à imprensa local de que renunciaria ao seu mandato de deputado na Aleam e à sua candidatura ao governo, se fosse comprovado algum tipo de corrupção em seu governo interino. E sobre o contrato de R$ 5 bilhões?

D.A. — Eu vou ser governador do Amazonas, a partir do dia primeiro de janeiro. E vou, assim que possível, na Caixa Econômica Federal para ver se esses recursos estão lá. Se estiverem lá, são R$ 27 bilhões. O contrato dizia o seguinte: “se a empresa diz que o recurso existe e que está à disposição”. E diz: “se eu encontrar o recurso, 20 % desse contrato é meu”. O contrato de êxito, de risco para a empresa, não para o Estado. Não saiu um centavo do caixa do Estado. O que se criou aí foi o seguinte: o governo entrou e quer trocar a empresa. Quer usar os recursos, mas quer trocar a empresa. A empresa diz que encontrou os recursos e que quer a sua comissão, que é de 20%. Então, é um contrato de risco para a empresa e não para o Estado. Então, vou atrás desses R$ 27 bilhões, que vão se tornar R$ 22 bilhões, que eu resolvo os problemas do Amazonas. Isso resulta em mais de um ano de arrecadação.

EM TEMPO – O senhor poderia falar um pouco sobre o Fundeb, que inclusive é de iniciativa do deputado estadual Serafim Corrêa? E como avalia a tentativa do governo junto ao TRE de pagar abono aos professores às vésperas de uma eleição?

D.A. — Há duas Semanas, ele (Amazonino) disse que não tinha dinheiro. E nós encontramos o Serafim – inclusive no acompanhamento que nós fazemos – e nós pagamos R$ 236 milhões de Fundeb no ano passado e hoje nós temos R$ 450 milhões. Não dá mais para esconder. Não dá mais para falsear, não dá mais para enganar professor no estado do Amazonas. Os números estão à disposição e, em função dessa pressão, os professores fizeram um movimento estadual no dia cinco, com a possibilidade de parar. O governo recuou. Mais uma vez não falou a verdade e falou que iria pagar um abono de R$ 5 mil, que não equivale à realidade, os valores são bem maiores e, em função disso, ele pediu autorização ao TRE-AM.

EM TEMPO – O senhor, indo para o segundo turno, aceitaria apoio de oponentes, Omar Aziz por exemplo?

D.A. — Eu me proponho o governador da mudança. Mas uma mudança com experiência, com realizações e com conhecimento. Quero ir para o segundo turno e eu vou para o segundo turno. Não posso me aliar àquilo que eu combato.

EM TEMPO – Mas não seria importante esse apoio?

D.A. — Seria importante, porém, o que se faz no Amazonas é a incoerência, como querer o poder a qualquer custo. Eu vou fazer aliança a qualquer preço? Não penso assim. Quero chegar ao governo com coerência, com meu plano de governo. Fui o único candidato com um plano de governo com 164 páginas, escrito durante quatro meses. Eu vou para o segundo turno e não quero me aliar a nada e a ninguém que represente o atraso no estado do Amazonas.

EM TEMPO – Nunca no Estado do Amazonas, alguém com a máquina perdeu a eleição. Como o senhor vislumbra vencer essa eleição ?

D.A. — Na verdade, essa é uma eleição de sentimento. Essa é a eleição das pessoas contra o dinheiro. Das ideias e das propostas contra a estrutura do governo. Contra as máquinas do governo e da Prefeitura de Manaus. Contra os caciques e contra grupos empresariais de comunicação. Eu sou a essência do povo e vou vencer a eleição com o dono da máquina, que é o povo.

EM TEMPO – Quais são suas propostas para inibir o caos na segurança pública e sua opinião sobre consultoria internacional de R$ 5 milhões contratada pelo governo?

D.A. — Falta Buscopan, dipirona, luva, gaze, esparadrapo nos hospitais. O próprio governador disse que foi uma ninharia contratar uma consultoria internacional para um cidadão que veio aqui dizer que eu preciso aumentar o efetivo da polícia para a Segurança e que eu preciso reforçar o patrulhamento nas fronteiras. Falou o óbvio. Portanto, não concordo e creio que a segurança pública do Amazonas quem vai resolver são os policias e os profissionais aqui do Estado. A segurança pública se faz com efetivo, equipamentos, com tecnologia. É assim que nós queremos fazer. Valorizando o profissional, aumentando o efetivo, investindo em inteligência e em tecnologia. Vamos conseguir melhorar os índices de segurança pública do Estado.

No último dia 17, o candidato diz que visitou quatro empresas do Polo Industrial de Manaus. Segundo ele, as pessoas estão sendo assaltadas dentro dos ônibus, a caminho do trabalho. "Estamos sendo atormentados por jovens de 20, 25 e 30 anos. Quem nasceu há 25 anos, quem era o governador? O atual governador! Essas pessoas se perderam porque, lá atrás, esse que propôs e promete resolver os problemas não investiu em educação, não colocou escolas de qualidade, não investiu na profissionalização e não deu oportunidade para o jovem, e nós estamos perdendo uma geração de jovens. Agora, ele se apresenta como aquele que quer prometer novamente".

"O Amazonas precisa andar para frente. Nesses últimos 11 meses, o Amazonas andou para trás na segurança pública, porque nós vivemos o pior momento da segurança pública. E essa questão vai ser revolvida pelos profissionais da segurança do Estado", defende Almeida.



EM TEMPO – O senhor não teme essa cooptação no interior, principalmente nos lugares em que o senhor não tem tanta penetração como ele está tendo?

D.A. — O jogo é muito desigual. Você oferece ideias, propostas e o santinho. O candidato entrega toneladas de asfalto no outro dia. Para isso existe a Justiça Eleitoral, para tentar segurar esse ímpeto e essa forma de fazer política. Ele está com dinheiro desde outubro do ano passado e deixou para fazer as obras justamente agora, como sempre fez. Só trabalha na época de eleição. Acredito que, pela primeira vez, a máquina vai perder a eleição, e o povo sairá vitorioso.

EM TEMPO – Qual o seu discurso no interior para combater essa cooptação?

D.A. — Exatamente o esquecimento que eles fazem com o povo do Amazonas. Eles só trabalham de quatro em quatro anos e só trabalham com asfalto. Deixam a cidade toda esburacada e, de quatro em quatro anos, chegam lá para fechar o buraco com um asfalto de péssima qualidade e sem planejamento, na verdade, desperdício de dinheiro público. Quero planejar o Estado, que vai crescer na minha administração. Tenho ideias e propostas que vou comprovar durante o programa e durante esta entrevista.

EM TEMPO – Qual sua avaliação sobre pesquisas eleitorais?

D.A. — Essas pesquisas têm que estar em conformidade com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral. A coligação entende que as pesquisas não têm as recomendações da resolução.

