Omar promete construir hospital em Tabatinga com 100 leitos

Tabatinga - O senador e candidato a governador do Amazonas, Omar Aziz (PSD), pretende construir um hospital polo em Tabatinga com capacidade para 100 leitos. A afirmação foi feita durante visita ao município.

Além do hospital, Aziz afirmou que, se for eleito, a partir de janeiro de 2019, irá asfaltar todas as ruas da cidade e também construir novas escolas."O hospital de 100 leitos vai ser uma unidade polo que vai atender a população da redondeza. Dessa forma ampliaremos o serviço de saúde", disse Aziz.

Além da cidade, ele também visitou a comunidade indígena | Foto: Divulgação

O candidato lembrou que ao sair do governo deixou dinheiro em caixa para que os gestores terminassem a construção da Escola de Tempo Integral do município, que ainda não foi concluída. "Vou voltar ao governo para concluir essa obra, construir novas escolas e uma creche", acrescentou.



Comunidade indígena

Durante visita ao município, Omar foi até a comunidade Umariaçu onde vivem mais de oito mil índios da etnia Ticuna. O candidato disse que também irá colocar água encanada e tratada na comunidade.

Candidato deve seguir cumprindo agenda eleitoral | Foto: Divulgação

"Se Deus me abençoar e o povo do Amazonas e de Tabatinga quiser, vou colocar água encanada. Não é poço não. Nós vamos tratar a água e colocar água. Também vou construir uma escola e uma creche na comunidade. Cada um tem suas vocações, suas origens e suas tradições e cultura. E eu como governador tenho que promover políticas públicas que atendam e respeitem a cultura indígena", completou.



O cacique da comunidade Umariaçu 2, João Lourenço Cruz, disse que apoia Omar porque ele fez muito pela comunidade. "Omar já fez um bom trabalho pela comunidade, construiu uma escola grande além da ponte", disse o cacique. Aziz também afirmou que irá asfaltar a estrada que liga as comunidades Umariaçu 1 e 2 à comunidade do Igarapé Preto.

A viagem para Tabatinga faz parte de uma série de visitas que Omar está fazendo a diversos municípios do Amazonas . Na sexta-feira (21), Aziz visitou os municípios de Boca do Acre, Lábrea e Tefé. No sábado (22), antes de Tabatinga, Omar esteve nas cidades de Carauari, Eirunepé e Benjamim Constant.

A viagem é acompanhada por candidatos aos cargos de deputado estadual, federal e do candidato ao senado pela coligação 'Amazonas com Segurança', Plínio Valério. Nas cidades a comitiva participa de carreatas e reuniões com moradores e lideranças locais.

Leia mais:

Omar e Bisneto se reúnem com lideranças no bairro Cidade de Deus

Mineração extrativista familiar será regulamentada, diz Omar

É preciso preparar as indústrias para novas tecnologias', diz Omar