Governo do Amazonas gasta milhões com aluguéis de imóveis

Manaus - O Governo do Amazonas assinou, somente neste ano, contratos para a locação de imóveis que somam R$ 7,2 milhões, valor que poderia ser economizado, se a opção fosse usar alguns dos mais de 2 mil imóveis pertencentes ao Estado e cuja maioria está desocupada ou subutilizada.

A relação desse patrimônio público abandonado foi feita pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) no ano passado, ao promover o primeiro inventário dos imóveis pertencentes ao governo em todo o Estado.

Dentre os contratos assinados neste ano, há algumas curiosidades que apontam para a falta de planejamento e gestão.

Um exemplo é o contrato 025202.004630/2018, assinado no dia 13 de julho e com vigência até 13 de julho de 2019, entre a Superintendência Habitacional do Estado do Amazonas (Suhab) e Altair Lobato Azevedo, para a locação de um imóvel pelo valor total de R$ 780 mil. O prédio serve de sede para o órgão responsável por gerenciar o programa habitacional do Estado. Ou seja, o órgão responsável por garantir o sonho da casa própria do amazonense não tem uma casa “para chamar de sua”. No último dia 3 de setembro, a Suhab pagou ao locatário (Ordem Bancária 2018OB01261) o valor de R$ 65 mil, referente ao aluguel de agosto.

Outro exemplo é o contrato 013102.037668/2017, assinado com a Fit Admn. Ltda - cuja validade vai até 16 de fevereiro de 2019. Será R$ 1,4 milhão para abrigar a sede da Comissão Geral de Licitação, um edifício de quatro andares na rua Belo Horizonte, 1420, em Adrianópolis, um dos bairros mais caros de Manaus. Na última segunda-feira (17), o Estado pagou (Ordem Bancária 2018OB72517) R$ 118 mil à FIT, referente ao aluguel do mês de agosto.

Nada mais estranho, contudo, se comparado ao contrato 021301.000018/2018, pelo qual a Fundação Estadual do Índio (FEI), um dos órgãos de menor orçamento do Estado e de missão mais nobre e mais socialmente diverso do país, pagará R$ 177.909,60 pelo aluguel do imóvel onde funciona a sua sede administrativa, na rua Tapajós, 174, Centro. O dono do imóvel é ninguém menos que a Empresa Amazonense de Turismo (Amazonastur), um outro órgão do próprio governo.

A Secretaria de Estado da Educação é a que mais firmou contratos para o aluguel de imóveis neste ano. No total, vai empenhar quase R$ 2,2 milhões com esse tipo de gasto, sendo o maior deles o aluguel de um prédio na avenida Desembargador João Machado, no valor de R$ 1,2 milhão, para abrigar um Colégio da Polícia Militar do Alvorada. Esse contrato, de número 028101.032230/2017, tem vigência que vai até 6 de julho de 2019. São R$ 101 mil a cada mês. O segundo contrato de aluguel mais caro firmado neste ano foi com João Plácido Dodó, no valor de R$ 300 mil. São quase R$ 19 mil pelo aluguel do prédio onde funciona a escola Elias Novoa, na comunidade Cacau-Pirêra, no município de Iranduba.

Números podem ser maiores

O total dos contratos de aluguéis de imóveis assinados neste ano foi levantado no portal da Transparência do Estado do Amazonas, mas o valor desse tipo de gasto pode ser muito maior, por conta dos contratos assinados no ano passado e que ainda estão em vigor.

Um exemplo disso é o contrato de aluguel da nova sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), assinado em 18 de dezembro. No total, o Estado vai pagar R$ 2,1 milhões à proprietária do imóvel, a Imobiliária Guarany Ltda. Esse contrato vai até 18 de dezembro deste ano. Outro contrato desse tipo foi feito para abrigar toda a Secretaria de Estado da Segurança Pública, no Shopping Via Norte, cujo valor total é de R$ 9,6 milhões e vai até 18 de junho de 2022.

Inventário

O inventário do patrimônio imobiliário do Governo do Estado do Amazonas foi feito no ano passado por iniciativa do então secretário de Estado de Administração, Silvio Romano Benjamim. O trabalho, feito a partir do sistema Ajuri, revelou uma série de prédios que o governo sequer sabia que era dele, pois não havia documentação ou informação sobre eles.

Todos os órgãos da administração tiveram de cadastrar seus imóveis nesse sistema e, ao final, mais de 2 mil deles ficaram à disposição da administração pública para fazer uso direto, realizar serviços de manutenção, abrigar centros de interesse cultural e turístico ou mesmo cessão para outros organismos, como ocorre com o prédio da Casa do Idoso de Educandos ou o Clube de Mães do Morro da Liberdade.

Os casos de abandono são maiores nos municípios do interior, onde prédios abandonados há décadas poderiam abrigar grande parte das escolas que funcionam em prédios alugados.

Em Manaus, os casos mais emblemáticos de prédios públicos esquecidos é o do palácio Rio Branco, que tem oito andares e abrigou até o início desta década a Assembleia Legislativa do Amazonas. O prédio é ocupado eventualmente pelo prefeito de Manaus, para receber visitantes na parte histórica, mas a maioria dos andares está abandonada.

Outro prédio nessa situação é o que abrigou a Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Amazonas até que fosse transferida para o Fórum Henoch Reis. As condições estruturais são desconhecidas, mas, aparentemente, poderia muito bem receber as instalações do Cetam Digital, hoje funcionando em um prédio alugado por R$ 310 mil (contrato 028201.001005/2017), na rua Comendador Clementino, 392, também no Centro. A proprietária desse imóvel, a Imobiliária Holding Patrimonial Eireli, recebeu no último dia 14 (Ordem Bancária 2018OB71681) R$ 25,9 mil pelo aluguel de agosto. O contrato vai até agosto do próximo ano.

