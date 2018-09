'Precisamos quebrar o monopólio dos bancos', diz Eduardo Braga

Braga em entrevista exclusiva na sede da TV EmTempo | Foto: Marcio Melo

Manaus - Candidato à reeleição, Eduardo Braga detalha propostas para a Segurança Pública, asfaltamento da BR-319 e suas impressões sobre as reformas trabalhista e previdenciária Encerrando a série de entrevistas com os candidatos ao Senado, o EM TEMPO entrevistou, na última sexta-feira (21), o senador Eduardo Braga (MDB).

Empresário e engenheiro elétrico formado pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), o parlamentar, que já exerceu mandatos como vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito e governador do Amazonas, disputa em 2018 a reeleição ao Senado.

Na entrevista, Eduardo Braga detalha propostas para a segurança pública, asfaltamento da BR-319 e suas impressões sobre as reformas trabalhista e previdenciária.

EM TEMPO - Quais seus planos e projetos para ‘desencantar’ a BR-319?

Eduardo Braga - Primeiro, é preciso lembrar que ninguém acreditava que a ponte sobre o Rio Negro seria feita, assim como o gasoduto Coari-Manaus e o linhão de Tucuruí. A verdade que ninguém explica sobre a BR-319 é que 19 anos se passaram e ainda não tem licença ambiental para asfaltar uma estrada que já foi asfaltada.

Eu, como presidente da Comissão de Infraestrutura, consegui quebrar a caixa-preta e descobrimos que até agora o Ministério dos Transportes e o DNIT não entregaram os estudos de impacto ambiental, sem o quais o IBAMA não pode licenciar a obra.

Com a participação efetiva do Senado nessa cobrança, estaremos muito próximos de ter a licença e, em três ou quatro anos, ter a BR totalmente asfaltada. Isso implicará na construção de uma ponte sobre o Rio Solimões, para que o Amazonas seja um centro de distribuição, fazendo com que produtos como o feijão cheguem mais baratos a Manaus, ou seja, a economia vai se beneficiar.

EM TEMPO - Enquanto senador da República, como o senhor pretende investir e viabilizar a geração de emprego e renda na área tecnológica no Amazonas?

EB – Prorrogamos a Zona Franca até 2073. O que precisamos agora é propor processos produtivos básicos para produtos que estejam sendo consumidos no Brasil, mas são importados, como a lâmpada LED que vem da China e gera emprego na China. Minha ideia é passar a fabricar esses produtos aqui. Precisamos gerar emprego e renda também na área de mineração. Com tecnologia, podemos colocar o Amazonas no agronegócio, gerando mais de 10 mil empregos na área metropolitana.

EM TEMPO – Quando falamos de geração de emprego e renda, não podemos falar do Centro de Biotecnologia da Amazônia, que está parado. Quais as expectativas para que ele funcione em sua plenitude?

EB – O CBA é fundamental na questão das patentes. Ali poderíamos desenvolver produtos e patenteá-los. Já tivemos situação onde o guaraná de Maués querendo ser patenteado pelo Japão. Se quisermos entrar na biodiversidade e nanotecnologia, o CBA não pode ser um prédio figurativo; é preciso investir. Isso depende do futuro presidente, governador e bancada do Amazonas, para que os investimentos consolidem de forma efetiva o polo da biodiversidade. Temos a ordem de R$1 bilhão por ano, que deve ser utilizado para isso. Precisamos de vontade política.

EM TEMPO – O senhor é favorável ao fechamento das fronteiras. Como fechar as fronteiras mantendo a responsabilidade social com o imigrante?

EB – Com tecnologia de um lado e vontade política de outro. Temos capacidade de monitorar nossas fronteiras com tecnologia. Fechar as fronteiras é fundamental para cortar o suprimento de drogas e armas no país. Precisamos criar um novo sistema de segurança pública. No Senado, aprovamos o Sistema Unificado de Segurança Pública (SUSP), que integra União, estados e municípios, fortalecendo as guardas municipais e polícias e unifica as inteligências para ter planejamento estratégico. Também precisamos investir em políticas sociais. A educação é a solução para muitos dos nossos problemas.

EM TEMPO – Quais suas impressões sobre as reformas previdenciária e administrativa que estão em discussão no Congresso Nacional?

EB – Acredito que o Brasil precisará fazer a reforma da previdência, mas ela deve ser justa. Aquele que ganha privilégios precisa pagar por eles, e quem ganha salário mínimo deve utilizá-lo para viver. A reforma precisa ser justa socialmente e do ponto de vista fiscal. Ela é possível, desde que enfrentada sobre esses aspectos. Quanto à tributária, ela é necessária. O Brasil precisa simplificar seus tributos.

Nós, amazonenses, precisamos estar atentos para que essa reforma tributária não acabe com as vantagens comparativas do Amazonas. Se soubermos colocar a ZFM e os incentivos fiscais da forma correta, será um ganho. Precisamos quebrar o monopólio dos bancos.

EM TEMPO – De que forma pretende fortalecer a ZFM no Senado?

EB – Meu compromisso é permanente, podemos fortalecê-la e precisamos investir em infraestrutura. Para isso, a BR-319 é fundamental. O Amazonas precisa ser inserido na competição. A questão das interligações também é importante, e devemos investir na qualidade da educação.

