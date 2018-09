'O momento é de reconstruir a Educação no AM, afirma Gedeão Amorim

Manaus - Candidato ao pleito deste ano como representante da Educação do Amazonas à Câmara Federal, Gedeão Amorim (MDB) carrega o lema ‘Educar Para Transformar’. Para o deputado, o Estado passa por um momento de reconstrução e destinar investimentos à classe dos educadores é uma necessidade e ao mesmo tempo um desafio, uma vez que são poucos os representantes da categoria no parlamento, em Brasília.



Em reunião, na última semana, com educadores das zonas Norte e Sul da capital e de municípios do interior do Amazonas, o deputado enfatizou a importância dos investimentos na área da Educação e a valorização do profissional. Ele ressaltou ainda que para que isso aconteça, é necessária uma aproximação maior com o Governo Federal.

“Quem dá o tom de crescimento de um país é a Educação. O diálogo com o governo promoverá o avanço que o País precisa. O investimento na categoria é fundamental e isso abrange obras estruturais e, principalmente, a valorização do educador”, apontou Gedeão.

Com mais de 30 anos de experiência como educador, o candidato pretende continuar levantando a bandeira da categoria e trazer melhorias para a classe do Estado.

“Este é um trabalho no qual já venho me empenhando durante os oito meses de meu mandato no parlamento federal, seja através de requerimentos, indicações e projetos de lei à Câmara”, completou Amorim.

Para a educadora, Helen Matute, é necessário uma representação efetiva da categoria na Câmara Federal para lutar por seus direitos.

"A educação vem, ao longo dos anos, crescendo, mas nós precisamos de mais apoio, de pessoas que olhem para os nossos projetos e que nos defendam enquanto profissionais. É uma categoria que precisa ter voz e vez”, afirmou.

Continuidade dos trabalhos

Dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2017 apontam que o Amazonas teve redução no índice das metas projetadas no Ensino Médio, a nota total foi de 3,5 e a meta estabelecida era de 3,7. De acordo com o deputado, é possível elevar esses índices através da valorização e incentivos para os trabalhadores da educação e, também, investindo na formação permanente desses profissionais.

Em fevereiro deste ano, Gedeão protocolou um requerimento ao Ministro da Educação pedindo informações a respeito dos programas de formação permanentes dos professores que, segundo o candidato, é fundamental, uma vez que existe uma real necessidade de estar sempre qualificando e prepando os professores do ensino médio, devido, principalmente, a velocidade nas mudanças causadas pelo avanço das tecnologias.

“A preocupação com a formação permanente dos profissionais na área de educação, tem como objetivo a qualificação da ação pedagógica e o resgate de sua cidadania”, aponta o candidato à reeleição.

Gedeão também propôs a ampliação dos recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

