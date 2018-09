TRE-AM explica quem fica de fora das eleições por causa da biometria

Em 52 municípios do Amazonas, contudo, a biometria não é obrigatória | Foto: Divulgação

Manaus - Alguns eleitores que ainda não fizeram a coleta biométrica no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) não poderão participar destas eleições. Das dez cidades que exigem a biometria no Estado, a capital amazonense entrou na lista desde 2016 e exige uso do registro biométrico para o processo eleitoral, segundo o órgão.

Neste cenário, não há como medir um número de pessoas no Estado que estão inaptas para o voto por causa da biometria, de acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, Rodrigo Camelo.

"Não sabemos se quem teve o título cancelado morreu ou simplesmente não se interessou em votar. Além disso, há possibilidades como a justificativa eleitoral ou a pessoa votar em outra unidade da federação, entre outros motivos, que interferem no número de pessoas que não atendem aos requisitos da legislação para votar", explicou.

O estudante de administração, Lucas Mendes, de 19 anos, foi um dos eleitores que não atualizou o seu cadastro. Para ele, não houve a massificação devida na divulgação da necessidade biométrica. "Não vi em lugar nenhum essa informação sendo anunciada e não sabia deste pedido do tribunal. Creio que foi falha na comunicação", defendeu.

Afirmando a máxima que "o brasileiro deixa tudo para a última hora", ele acredita que deveria haver mais postos do TRE para o auxílio na atualização do cadastro. "Se o órgão não incentivar o cidadão a se regularizar, não haverá a total mobilização. O tribunal poderia ter investido em pontos de atendimento como os PACs da Alvorada ou da Compensa, que recebem muitas pessoas. Assim, as filas de atendimento iriam desafogar e as pessoas iriam se sentir mais motivadas a procurar o serviço", justificou Mendes.

O estudante informou que tem candidato certo à presidência da República e que vai tentar entrar na seção no dia das eleições. Para o acadêmico em Direito, Lucas Matheus Rodrigues, de 22 anos, a situação é parecida. Natural de Barcelos (a 401 km de Manaus), ele tem seção eleitoral no município.

Sendo uma das cidades no Estado que ainda não há existe a obrigação da biometria na hora do voto, Rodrigues ainda não fez a coleta mas não será impedido de ir às urnas. "Confesso que não sei se foi minha ignorância ou a falta de divulgação do TRE, mas não fiz o recadastramento biométrico. Em 2016 votei em Barcelos, por causa das eleições municipais, e no ano passado justifiquei", explicou.

Na primeira semana de outubro, o estudante conta que irá subir o rio Negro para se dirigir à sua seção. Apesar da falta de regularidade, ele disse que considera importante a participação ativa nas eleições. "Tenho o direito democrático de requerer o voto. Isso reflete na minha vida e na vida de todos os que eu conheço e quero fazer parte disto. Por isso não penso em mudar de seção, pois na minha cidade posso participar das tomadas de decisões de lá", completou.

Dificuldades de logística, o aproveitamento do tempo hábil disponível e questões burocráticas formam a maioria das causas que impediram alguns eleitores de realizar a coleta biométrica. A estudante Karla Cavalcanti, de 30 anos, é amazonense, mas mudou de seção eleitoral para o Rio de Janeiro quando morou na cidade carioca.

Em 2008, ela mudou de volta para o Estado, mas não atualizou o título. "Sempre justifiquei em todas as eleições. Quando foi em 2016, fui ao tribunal para atualizar o cadastro, mas não tinha como comprovar os pagamentos das justificativas e o sistema deles também não havia computado. Quando fui tentar pagar o boleto, o banco já havia fechado e sempre que voltava ao TRE havia aquelas filas gigantescas. Depois de tanta burocracia chata, desisti", destacou a estudante.

Direitos e obrigações

O secretário esclareceu que, no Amazonas, apenas dez cidades são obrigadas a realizar as eleições exigindo o registro biométrico. Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva são as cidades, dos 62 municípios, que estão na lista do tribunal.

"Em 2016, fizemos a revisão eleitoral autorizada pela Corregedoria Regional Eleitoral, em que todos os eleitores manauenses foram convocados ao TRE. Na oportunidade, aproveitamos que o cadastro biométrico já estava disponível, então, por acaso, juntamos uma coisa a outra", disse.

Por esse motivo, Manaus e as outras nove cidades se encaixam na lei do provimento eleitoral em que obriga a utilização biométrica no banco de dados digital. No resto do Estado, ainda não houve os 100% de registro biométrico por causa da não revisão eleitoral, mas o atendimento de biometria é feito de forma ordinária, segundo Camelo.

"Os que já tem a biometria cadastrada nos outros municípios amazonenses podem votar sem utilizar a biometria, pois ainda não é obrigatório nesses lugares. Contudo, quem mora nas dez cidades listadas e não compareceu desde 2015 em algum posto do TRE, não poderá participar destas eleições", conclui.

Ele ainda explica que, a partir de três pleitos eleitorais, o título é cancelado, sendo as eleições deste ano configurando o terceiro desde as eleições de 2016. "Os eleitores que não votaram nos dois últimos anos estavam com o registro congelado, mas a partir do fim destas eleições, a lei determina o cancelamento. Infelizmente, não há como receber os eleitores atrasados devido ao prazo de 151 dias que antecedem as eleições em que a Justiça Eleitoral deixa de atender os cidadãos", termina Camelo.

Em 2016, o TRE-AM registrou que 35.755 pessoas não compareceram ao recadastramento biométrico. Contudo, o órgão ressaltou que este número não pode ser usado atualmente pois a possibilidade do retorno do eleitor em outro Estado ou dele ter morrido são variáveis que mudam a estatística. Atualmente, 387.100 pessoas no Amazonas ainda não fizeram a coleta biométrica, correspondendo a 15,94% do eleitorado estadual.

