Hissa critica governo de Amazonino em visita ao interior do Amazonas

Manaus - Aparentemente o apoio político de Amazonino Mendes nas eleições deste ano não foi suficiente para melhorar a relação do atual governador tampão com Hissa Abrahão. Durante campanha em municípios do interior do Amazonas, neste fim de semana, o candidato ao Senado Federal aproveitou para criticar a gestão do cacique político.

Durante a conversa com moradores de Itacoatiara (a 269 quilômetros de Manaus) e Rio Preto da Eva (a 80 quilômetros da capital), Hissa Abrahão lembrou da importância de ouvir as demandas da população esquecidas por uma gestão (governo de Amazonino) que, segundo o deputado, está voltada para interesses partidários.

“É importante visitar os municípios e não apresentar somente nossos projetos, mas sim escutar as pessoas para transformar suas petições em ideias inovadoras. Hoje, vemos um governo mais preocupado com as eleições em detrimento das pessoas", apontou.

Rompimento

Hissa, que atualmente é deputado federal, é do mesmo partido que Amazonino, o PDT, mas vive uma guerra interna com o político experiente. No início deste mês, Hissa já havia dito em entrevistas que, mesmo recebendo o apoio formal do candidato ao governo, não pediria votos para ele durante a sua campanha eleitoral. O rompimento se deve, segundo o próprio Hissa, ao descumprimento de diversas normas do partido.

O parlamentar falou ainda sobre a economia de Itacoatiara e lamentou a falta de apoio do governo estadual no fomento à produção rural, pesqueira e industrial da cidade.

“Eu quero mudar isso, lutar pela causa trabalhista como sempre fiz, mas agora, com mais autonomia política no Senado", completou.

Apoio

Lideranças comunitárias e de entidades sociais dos dois municípios declararam apoio à candidatura de Hissa Abrahão. Centenas de moradores das duas cidades receberam o candidato para ouvir propostas voltadas a melhoria da infraestrutura, do ensino público, da saúde e da elaboração de novas leis que garantem mais direitos aos trabalhadores de todos os segmentos.

“Itacoatiara e Rio Preto da Eva sempre foram priorizados nas minhas emendas parlamentares e em projetos. Quero poder ampliar essa luta em busca de mais direitos e benefícios aos moradores das duas cidades”, afirmou Hissa.

Presente no interior do Amazonas, o deputado destacou a recepção calorosa dos correligionários.

"Quando recebo o carinho do povo dessa maneira, compreendo que o povo clama por mudanças, e que está cansado da mesmice política e das velhas promessas. O povo quer sacudir a política, e tem o poder do voto para fazer isso", observou

Emendas e projetos



Durante seu mandato na Câmara, o deputado federal destacou emendas parlamentares para Itacoatiara e Rio Preto e citou como suas prioridades a Educação e Saúde. Caso eleito como Senador, a meta é ampliar a empregabilidade e renda na cidade, assim como em todo o Amazonas.

“Itacoatiara é a segunda maior e principal cidade do nosso Amazonas, e apresenta uma economia bastante significativa para nosso estado. Por outro lado, Rio Preto tem um grande atrativo ambiental e turístico que precisa ser melhor trabalhado para a geração de renda”, concluiu o candidato.

