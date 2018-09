Manaus - O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) realizará o mesmo procedimento das últimas eleições, que ocorreram em agosto de 2017 e excluirá o benefício da gratuidade do transporte coletivo no dia do pleito.



A decisão foi tomada em reunião comandada pelo órgão eleitoral, que afirmou que a maioria das pessoas que votam, não precisam mais recorrer ao transporte coletivo devido ao cadastro biométrico, que proporcionou a aproximação do local de votação. Na reportagem da TV Em Tempo, confira depoimentos de eleitores que estão insatisfeitos com a decisão.

TRE-AM exclui gratuidade do transporte coletivo nas Eleições 2018 | Autor: TV Em Tempo

