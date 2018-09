Nejmi Aziz debate geração de emprego e saúde nas zonas Leste e Oeste

Manaus - O programa "Primeiro Passo" e ações voltadas para a melhoria da saúde foram um dos principais assuntos tratados, nesta segunda-feira (24), pela candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD), durante os encontros com moradores dos bairros das Zonas Leste, Norte e Oeste de Manaus. Os programas apresentados fazem parte das propostas do candidato ao Governo, Omar Aziz, e foram bem recebidas pela população.

Nejmi Aziz esteve nos bairros do Jorge Teixeira, Tancredo Neves, Compensa 2 e adjacências. Ao comentar sobre o alto índice de desemprego no Estado, as famílias demonstram preocupação com o futuro, principalmente os mais jovens.

A candidata enfatizou que a proposta do "Primeiro Passo" é conceder 5 mil estágios, ao ano, para universitários e formandos do ensino médio, com a oferta direta em obras e ações do Governo ou em parcerias com empresas.

O jovem Victor Ramires, de 16 anos, está no ensino médio e já pensa em seu futuro. "Quero um dia poder trabalhar assim que terminar o ensino médio porque não é bom ficar parado e sem planejar nossa vida", contou.



Na área da saúde, Nejmi Aziz comentou a respeito das funcionalidades das unidades de saúde, a exemplo do Hospital da Zona Norte, Delphina Aziz. O objetivo é colocá-lo em sua total funcionalidade com ativação de leitos, exames e equipamentos.

"Se tem um das áreas que mais está ruim é a da saúde. Em minha atuação, caso eleita, está a intensa fiscalização do funcionamento dos hospitais, unidades de saúde. E se temos uma estrutura boa de hospital, é necessário funcionar em sua totalidade para que as famílias possam ser atendidas".

*Com informações da assessoria

