Amazonas registra média de 600 assassinatos somente em Manaus

Manaus - O deputado estadual Sabá Reis (PR) voltou a fazer duras críticas à gestão do governador Amazonino Mendes (PDT), principalmente em relação ao caos na segurança pública que se instalou no Estado. Segundo dados apresentados pelo parlamentar, de janeiro a até setembro desde ano, foram registrados, em média, 600 assassinatos na capital amazonense.

Sabá também enfatizou que mais de 500 mortes ocorreram após a contratação da consultoria internacional Giuliany Security do ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, que custou R$ 5,6 milhões aos cofres públicos. As declarações foram feitas durante sessão plenária na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

“É visível que o governo que aí está – que prometeu arrumar a casa – perdeu totalmente o controle de algumas áreas do governo e, principalmente, a da Segurança. Desde o dia 4 de maio, quando o Amazonino “inventou” a contratação do Giuliani que ele fala: “quando você está grave, quando você está morrendo, você vai atrás de um especialista”. E para o Amazonino ele é esse especialista, o que de fato não é verdade e longe do que acontece”, disse Reis.

O líder do PR na Casa, ainda disse que Amazonino está “obrigando” os policiais militares a fazerem relatórios das ruas sem asfalto e segundo ele, o atual governador “deixa de fazer suas atribuições” e acaba descuidando da Segurança Pública.

Sabá Reis fez duras críticas à gestão de Amazonino Mendes | Foto: Márcio Melo

“Do período do Giuliani para cá, já houve 408 mortes. Isso não é dado meu não. É dado da Secretaria de SSP-AM (Segurança Pública do Estado do Amazonas), do governo do Amazonino. Houve 49 mortes em janeiro, 65 em fevereiro, 70 em março, 78 em abril, 72 em maio, 109 em junho, 113 em julho, 71 em agosto, e mais de 50 já foram registradas em setembro. Sabe o porquê de estarmos passando por isso? Porque o governo largou as suas atribuições e deixou de fazer gestão para fazer aquilo que é da sua obrigação. Essa violência se via muito em Manaus, mas ali em Urucará, não. Só tem 4 policiais lá. Que milagreiro é esse que vai resolver isso? Só que mais de R$ 5 milhões foram torrados, jogados fora. Eu gostaria de não estar aqui abordando isso, mas as pessoas me fornecem material. Como eu não vou usar? São 556 mortes nesse período desse prefeito de Nova York”, enfatizou.

O parlamentar também criticou o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, e disse que ele tira a prioridade na gestão da Sáude no momento em que faz campanha para a reeleição do atual governo.

“Aonde está o suprassumo da saúde? Aonde está o Deodato? O Deodato está louco, atordoado. Está fazendo campanha e não está cuidando da saúde das pessoas”, disse.

Dados da SSP-AM

Segundo a SSP-AM, Manaus registrou queda de 32,3% no número de homicídios em agosto deste ano em comparação com igual mês do ano passado. Ainda conforme a SSP-AM, a queda no acumulado dos oito primeiros meses do ano é de 14,3%.

“Em agosto de 2017, Manaus registrou 105 assassinatos. Este ano, no mesmo mês, foram 71 crimes desta natureza. Já no acumulado deste ano, houve 601 homicídios contra 702 de janeiro a agosto do ano passado. Dos oito primeiros meses do ano, este foi o sétimo mês em que houve queda nos indicadores de homicídios em Manaus na comparação com o ano anterior”, disse a nota.

Em julho foi colocada em prática uma ação de investigação, com a participação de 34 equipes de delegados e investigadores para acompanhar os casos e dar maior celeridade na elucidação dos crimes. Em outra frente, a Polícia Militar montou a operação Hórus, para fortalecer as malhas de policiamento nas ruas.

Além da queda no número de homicídios, também houve recuo nos indicadores de roubos seguidos de mortes – os latrocínios – e de lesões corporais seguidas de mortes.

No caso dos latrocínios, Manaus registrou 38 casos neste ano, até agosto, contra 42 casos de igual período de 2017. Em termos percentuais, houve uma queda de 9,5% neste tipo de crime, conforme os indicadores.

Leia mais:

Crise na segurança leva Arthur a pedir ajuda ao governo federal

Prefeito de Manaus pede atitude de Amazonino em segurança