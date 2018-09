Eleitores recebem propostas de Nejmi Aziz para educação no Amazonas

Para a candidata, a educação é um setor prioritário | Foto: Divulgação

Manaus - Moradores dos bairros da Betânia, Zona Sul, Zumbi I, Jorge Teixeira e adjacências, na Zona Leste, tiveram a oportunidade de conhecer neste terça-feira (25) as propostas da candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) e do candidato ao Governo do Estado, Omar Aziz (PSD) voltados para a área da educação e capacitação profissional.

Nos encontros realizados, Nejmi Aziz elencou a criação de mais 40 mil novas vagas nos Centros Integrados de Educação de Tempo Integral (Cetis) e a construção de dois novos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), nas zonas Norte e Leste. As propostas fazem parte do trabalho do candidato Omar Aziz.

A candidata também ressaltou que uma de suas propostas, caso eleita, é defender junto ao Executivo a política de valorização do magistério e ampliação dos repasses obrigatórios para a educação.

"A educação é um setor prioritário. Tanto Omar quanto eu temos propostas que buscam devolver a valorização de professores, da educação das famílias e jovens, como era antes. A população precisa de oportunidades para se qualificar e ter abertura no mercado de trabalho".

Para a população, as propostas trazem esperança, principalmente, para os pais. Esse é o caso da manicure, Georgina Freitas, 37, que tem dois filhos estudando em uma escola estadual em seu bairro no Zumbi II. "Foi uma luta conseguir vagas esse ano para meus filhos. Acho que mais vagas é fundamental para dar oportunidade para os filhos de mais famílias".

Nesta quarta-feira (26), a candidata percorre novos bairros e comunidades de Manaus.

*Com informações da assessoria

