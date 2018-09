Branco e nulo, secretário afirma, representam a mesma coisa no processo eleitoral | Foto: Ricardo Oliveira/Em Tempo

Manaus - É comum no período eleitoral algumas dúvidas surgirem na cabeça da maioria das pessoas em relação ao processo de ir às urnas. Um dos maiores dilemas é para que serve o voto branco e nulo?

O Em Tempo foi às ruas e questionou a população sobre a dúvida. Entre alguns achismos, os eleitores deram suas opiniões sobre os casos e as respostas variaram desde que "os votos não servem para nada" até a crendice de que "os brancos e nulos enriquecem os fundos partidários".

Você sabe a diferença entre o voto branco e nulo? | Autor: Isabela Bastos e Ítala Lima/Em Tempo

O auxiliar administrativo Israel Dias, de 43 anos, disse que nunca votou em branco ou anulou seu voto, mas que já ouviu falar que se os eleitores deixam de participar ativamente das eleições, uma quantia monetária é transferida para o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos.

"O que sei é que se deixar de votar, o dinheiro vai para o fundo partidário", comentou. Já a profissional de serviços gerais, Marilene Freitas, de 53 anos, falou que não sabe a importância dos recursos na hora do voto. "Ainda não procurei saber", concluiu.

Universitários

A acadêmica em Direito, Camila Miranda, de 22 anos, disse que o voto branco representa a conformidade dos eleitores com o pleito elegível e o nulo, um protesto ao cenário político da nação. "Enquanto que o branco expressa a concordância aleatória aos candidatos em geral, o nulo é a insatisfação pessoal", comentou.

A estudante acredita que o voto nulo é um abuso contra o eleitor | Foto: Arquivo Pessoal

Ela ainda disse que considera um "abuso do poder político" a não computação de votos nulos nas eleições. "Ainda que eu seja contra e queira me manifestar nas urnas, isso nem vai ser considerado na pontuação. Ou seja, eles não estão nem aí para a opinião pública. Obrigam a escolher um e não dão o direito de justificar a insatisfação", completou.

Para a estudante Carolina Abreu, de 26 anos, não existe nenhuma diferença entre os dois tipos de votos. "Na prática são a mesma coisa. A única maneira de se diferenciar é na hora do registro em si e nas estatísticas, porque os dois não impactam no resultado das eleições", destacou.

Mitos e verdades

Para esclarecer a situação, o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral no Amazonas (TRE-AM), Walber Oliveira, informou que os votos brancos e nulos não são contabilizados para nenhum efeito.

Alguns eleitores acreditam que a não computação de votos favorece em recursos monetários o fundo partidário | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

"No coletivo social existem muitos mitos, apesar do esforço de conscientização que o TRE tem feito para informar a população. A crendice de que, se todos os votos em uma eleição forem brancos e nulos ganha o candidato que tiver a maior família, por exemplo, é mentira", orientou.

Ele ainda explica a hipótese em que se nestas eleições gerais 99% dos votos forem nulos ou brancos, o que será contabilizado para a decisão eleitoral será o 1% que escolheu algum candidato. "Em resumo, eles não servem para nada. Em um contexto histórico, quando o voto era feito por cédula, algumas pessoas não registravam, por algum motivo, nenhum candidato no papel e este era contado como branco. Já o nulo é o eleitor que punha o famoso 'zero zero'. Para manter essa tradição, na urna foi colocado o botão branco", terminou.

