Comitê denuncia secretários do AM por abuso de poder em campanha

Manaus - O Comitê de Combate à Corrupção e Caixa Dois no Amazonas ingressou, nesta quarta-feira (26), junto à Procuradoria Regional do Ministério Público Federal (PR/MPF), com representações contra o secretário da Produção Rural José Aparecido dos Santos, diretor-presidente da Adaf, Sérgio Muniz, secretário executivo da Sepror, Alexandre Araújo, secretário da Seapaf, Antônio Fernando Vieira, diretor-presidente do Idam Luiz do Herval e presidente da Fapeam, Edson Barcelos da Silva, por condutas vedadas e abuso de poder político.

A denúncia eleitoral, transformada em processo, ganhou o número 00036751/2018.

Recrutamento para apoio a campanha eleitoral

De acordo com informações da assessoria, membros do comitê receberam denúncias de funcionários da secretaria de Estado da Produção Rural com imagens extraídas do aplicativo WhatsApp de um grupo institucional da Sepror, onde aparece mensagem enviada pelo secretário executivo da Sepror, Alexandre Henrique Araújo, com convocação para todos os integrantes do grupo comparecerem a uma reunião de apoio do candidato Amazonino Mendes.

Tal reunião teria contado com a presença dos principais gestores do sistema Sepror e de dezenas de funcionários, além do presidente da Fapeam.

Com base na denúncia e nas provas colhidas, inclusive anexadas à representação eleitoral, o comitê solicitou à Procuradoria Regional do MPF a apuração de possíveis ilícitos e o cumprimento da legislação eleitoral brasileira.

