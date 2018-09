Berg da UGT promete novos hospitais e melhorar estradas do Amazonas

Manaus - Com a corrida eleitoral chegando ao fim, Berg da UGT (União Geral dos Trabalhadores) foi o segundo candidato ao Governo do Estado a ser entrevistado pelo Portal Em Tempo, com foco nas eleições 2018. Sindicalista há mais de 20 anos, o bancário NindBerg Barbosa está na sua primeira disputa e é representante do Partido Socialista e Liberdade (Psol).

Durante a entrevista, que teve duração de 15 minutos, Berg da UGT respondeu várias perguntas relacionadas à Segurança, Saúde, Infraestrutura e Educação. Ao ser questionado sobre as propostas de socialização de presos do sistema prisional, o candidato disse que o foco principal são as ações preventivas.

"Primeiramente, nós temos que tratar a questão da segurança como prevenção. Algumas pessoas não têm me compreendido quando eu digo que não quero saber quem foi que matou ou quem foi que morreu. O que eu não quero é que as pessoas morram ou sejam assaltadas. Para essa prevenção, nós precisamos realmente aparelhar o Estado", comentou.

Dentre as propostas do candidato está a criação de um policiamento especial para os transportes urbanos. A medida, segundo ele, foi pautada no número elevado de assaltos e casos violentos dentro dos coletivos da cidade nos últimos meses.

"Dentro dessa unidade de policiamento preventivo, vamos criar o batalhão de policiamento dos transportes urbanos, para que possamos garantir o direito de ir e vir das pessoas. Hoje elas chegam nas paradas de ônibus, são assaltadas e até mortas. E não é só a população que usa o transporte público, mas o próprio motorista e o cobrador estão expostos à violência", falou o candidato.

Concurso público

Berg ressalta que é preciso mais policiamento nas ruas, dando a entender que realizará concursos públicos para o setor da segurança durante o seu possível mandato.

"Temos hoje 8.400 policiais militares e esse contingente não é suficiente para que a gente possa fazer a segurança pública no Estado. Deve haver a contratação de, no mínimo, mais sete mil policiais militares, todos treinados para que eles possam ir para a rua", disse Berg.

Saúde pública

No setor da saúde, Berg da UGT diz que construirá quatro hospitais. O candidato afirma que a falta de gerenciamento é a causadora de todos os males da saúde no Estado.

"Vamos fazer quatro hospitais durante os quatro anos de mandato, sendo um no bairro São Raimundo. Também vamos construir hospitais nos municípios de Manacapuru, Parintins e Itacoatiara. Hoje nós não temos remédios, não temos equipamentos e as vezes não temos um médico por falta de gestão. Vale salientar que há recursos, mas os senhores viram que na operação 'Maus Caminhos' foram desviados R$ 100 milhões, isso somente num único exercício. Se fizermos uma conta, com esses R$ 100 milhões, nós poderíamos ter feito os hospitais e estaríamos levando mais atendimentos. Diminuíamos aquelas filas de espera", explicou o candidato.

Vicinais e ramais



No setor de infraestrutura, Berg lembra que os municípios do interior do Estado não podem ficar isolados. ELe garantiu que vai trabalhar na recuperação de ramais e estradas.

"Nós temos visitados os municípios. Ontem eu estava até em Itacoatiara e essa nossa AM-010 está intransitável em alguns trechos. São muitos buracos e fica muito difícil você poder levar qualquer desenvolvimento ou trazer qualquer escoamento de produção daquele município para cá", relatou o candidato. Ele relatou que a realidade também é parecida em Santa Isabel do Rio Negro e Autazes, municípios visitados por ele durante campanha eleitoral.

"Eu acho que os vicinais e os nossos ramais devem ser melhor valorizados, ou seja, têm que ser bem tratados para que as pessoas que estão lá nos municípios possam gerar emprego e renda. Alternativas que garantem que eles possam fazer o escoamento da produção. O que nós não podemos é deixar os municípios isolados. Nós vamos também abrir a caixa preta da BR-319 para que o Estado saia desse isolamento," enfatizou Berg da UGT.

Educação



Na educação, o candidato acredita que o foco não pode ficar apenas na universidade. Segundo Berg da UGT, o processo de "educação deve começar no início de tudo", se referindo ao ensino básico.

"Nós temos que vir desde o início, desde o ensino fundamental. É preciso acabar com a evasão escolar, trazendo essas pessoas para a escola, levarndo a merenda escolar de qualidade e bons professores para que elas voltem a ter cidadania. No ensino médio, nós queremos aliar o ensino técnico profissionalizante com essa reforma do ensino, para que os jovens estejam aptos ao primeiro emprego", ressaltou Berg da UGT.

A rodada de entrevistas com os candidatos ao governo retorna na próxima segunda-feira (1), com o convidado David Almeida.

Veja entrevista completa com Berg da UGT:

