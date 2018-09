Arthur Neto oficializa apoio à candidatura de Marina Silva nesta sexta

Manaus - Após desavenças com o ex-governador de São Paulo e candidato à Presidência da República, Geraldo Alckmin (PSDB), o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, deve apoiar a candidata Marina Silva (Rede) na disputa eleitoral de 2018. Marina visitará Manaus nesta sexta-feira (28), e sua agenda prevê um encontro institucional com o prefeito tucano.

Arthur afirmou que decidiu apoiar Marina porque ela é capaz de quebrar a polarização que hoje existe no país, ao contrário de outros candidatos, como Álvaro Dias (Podemos), por exemplo. Dias, que foi do PSDB, se elegeu senador em 1998, e dividiu a bancada tucana com Virgílio.

"O Álvaro é um querido amigo. Infelizmente, a candidatura dele desidratou porque perdeu a noção de projeto, e virou uma grande candidatura de uma personalidade. A Marina é mais capaz de quebrar essa polarização", afirmou o tucano, que foi secretário-geral do PSDB entre 1996 e 1998 e líder tucano no Senado entre 1999 e 2002,

Mesmo tendo afirmado ao jornal O Estado de São Paulo que o PSDB, muito provavelmente, apoie Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno, Arthur deixou claro que não deve seguir a maioria da sigla.

"Estou achando que o PSDB vai de Bolsonaro no segundo turno. Alguns tucanos já estão engajados sem nem esperar o fim do primeiro turno. O PSDB virou uma força irrelevante", disse.

Rixa histórica

Rixa entre Arthur e Geraldo vem desde 2012 | Foto: Reprodução

Virgílio e Alckmin não estão se bicando desde 2012, quando o governador paulista entrou com duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADINs) no Supremo Tribunal Federal (STF), contra as isenções fiscais da Zona Franca de Manaus. Na época, Arthur, integrante histórico do PSDB, era candidato à prefeitura de Manaus, e até ameaçou deixar o partido.



Até fevereiro de 2018, o prefeito de Manaus era um dos caciques cotados para ser o candidato oficial do PSDB à Presidência da República. No entanto, após a convocação das prévias, Virgílio se recusou a participar, afirmando que se recusava por conta "de um simulacro de eleição", classificando a disputa interna como uma fraude e ainda chamando Geraldo Alckmin de cínico.

No início de setembro deste ano, Alckmin até tentou visitar a capital amazonense, mas foi severamente rechaçado por Virgílio, conforme informações do jornalista Josias de Souza, do portal UOL. Com interlocução do ex-deputado federal João Almeida, a vinda do candidato tucano a Manaus e o encontro com Arthur serviriam para tentar alavancar as intenções de voto no presidenciável de 2% para 6%.

