‘Estrada que liga Parintins ao Pará será realidade’, diz Dodó Carvalho

Candidato tem como plataforma de campanha conseguir recursos para asfaltamento da estrada que liga Parintins a Juruti | Foto: Divulgação

Manaus - Candidato a deputado federal Dodó Carvalho (PSD) esteve na estrada da Vila Amazônia, que liga o município de Parintins, no Amazonas, ao município de Juruti, no Pará. O empresário, candidato pela primeira vez, tem como uma de suas plataformas de campanha conseguir recursos para asfaltar a via que une os dois estados, o que, para ele, pode significar um novo momento econômico para a ilha tupinambarana e para o próprio Amazonas.



“Este é um sonho antigo. Pouco gente conhece esta estrada. Se for asfaltada nossa ligação com o resto do País seria facilitada. As balsas não precisariam ir até outras cidades mais distantes do Pará. Poderiam parar em Parintins e seguir por terra até Juruti e em seguida ganhar o Brasil. Quero transformar isso em realidade”, diz Dodó, que tem história de vida ligada à navegação e aos municípios do baixo e médio Amazonas.

Com estrada asfaltada, comunidades ao longo do trajeto também serão beneficiadas | Foto: Divulgação

Da Vila Amazônia até Juruti são aproximadamente 50 quilômetros. Dodó explica que asfaltar a estrada também beneficiaria as comunidades existentes ao longo do trajeto. “Essas pessoas sofrem com atividade econômica limitada. Traríamos mais movimento a este local, fazendo a economia girar com maior força e possibilitando aos moradores escoarem a produção para fora do estado e por terra”, avalia o candidato.



De acordo com ele, o a candidato a governo, Omar Aziz (PSD), também já tem conhecimento do projeto e somará forças pra transformar este sonho em realidade.

Leia mais:

Os rios da Amazônia e o perigo dos piratas

David reafirma compromisso com o festival e turismo em Parintins