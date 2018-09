Candidatos no AM apresentam propostas em debate na TV A Crítica

| Foto: thiago botelho

Manaus - Na reta final de campanha, candidatos ao governo do Estado apresentaram suas propostas para as áreas de saúde, segurança e geração de emprego e renda no penúltimo debate antes do primeiro turno eleitoral, marcado para o próximo domingo (7). O debate foi realizado na última sexta-feira (28), na TV A Crítica, e foi mediado pela jornalista Daniela Assayag.



Apenas cinco dos sete candidatos estiveram presentes: Omar Aziz (PSD), David Almeida (PSB), Lúcia Antony (PCdoB), Wilson Lima (PSC) e Berg da UGT (PSOL). Sidney Cabral, do PSTU, não compareceu. O Amazonino Mendes (PDT) informou, por meio de assessoria, que naõ iria participar.

Candidato disse usar redes sociais

O primeiro bloco, de temas livres, foi iniciado pelo candidato Berg da UGT, que questionou Wilson Lima sobre a desigualdade do tempo de rádio e televisão entre os postulantes e criticou as campanhas milionárias existentes no pleito. Em resposta, o jornalista destacou o uso das redes sociais em sua campanha. “Nosso tempo é pequeno e desigual em relação a outros partidos e candidatos. Por isso, usamos as redes sociais para que acompanhem nossas propostas”, disse.

Em seguida, Lúcia Antony foi questionada por David Almeida sobre suas propostas para a área da saúde. Ele relembrou os quatro meses à frente do governo do Estado em 2017, quando criou o programa Fila Zero e liquidou procedimentos e filas na área da saúde. A candidata defendeu o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e a formação de mais profissionais.

“O Brasil passa por uma crise econômica, financeira e política. O Governo Federal congelou por 20 anos os gastos na área da saúde. Defendo o SUS porque é um ótimo modelo, mas está ameaçado. É preciso trabalhar de forma ampla, formar profissionais na área, ampliar essa assistência através da criação de concursos públicos. Não se garante o direito à cidadania se não garantimos a eficiência do serviço público”, afirmou.

Amazonino ausente

A ausência do atual governador e candidato à reeleição, Amazonino Mendes foi questionada pelos postulantes. Até o momento, ele participou apenas do debate realizado na TV Band, emissora de sua candidata a vice, Rebeca Garcia. Diante do cenário de caos vivido pela saúde pública, Omar Aziz disse que o governador deveria estar presente para esclarecer a situação e apresentar suas propostas para os eleitores. Em seguida, ele questionou a propaganda feita pela gestão de Amazonino.

“O que me espanta é a propaganda do governo, que disse ter economizado R$300 ilhões na área. O estado economiza e a atividade fim da saúde não está funcionando. A propaganda não coincide com a realidade; querem passar uma imagem e a realidade mostra que é um fracasso nas áreas que deveriam atender o estado”, criticou.

Polo Industrial de Manaus

Em relação a modernização do Polo Industrial de Manaus, os candidatos apontaram a adaptação à nova realidade e tecnologia e a diversificação do Distrito. David Almeida defendeu a parceria entre empresas multinacionais e escolas para a formação de profissionais. “Precisamos preparar nossos jovens, incluir cursos profissionalizantes dentro do ensino médio, fazer parcerias com empresas multinacionais do distrito para que adotem escolas e instruam os alunos, preparando-os para a indústria 4.0”, indicou.

Omar Aziz destaca inovação para geração de empregos

Omar Aziz apontou a preparação do Amazonas para a inovação e a diversificação do Distrito Industrial para gerar e produzir empregos. Lúcia Antony propôs o investimento no trabalhador do campo e o fortalecimento da Secretaria de Produção Rural (Sepror) como alternativas de geração de emprego e renda. Berg apresentou a última estatística do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

“Temos, no Amazonas, 256 mil desempregados. Nossa gestão vai garantir a qualificação e requalificação de profissionais e baratear custos para trazer turismo e gerar emprego e renda”, explicou.

Críticas ao governo atual

Criticando o atual governo, Wilson Lima disse que, apesar do aumento do orçamento do estado, nenhum serviço público funciona de forma plena e efetiva e afirmou que é necessário um gestor com coragem e atitude para tomar as decisões. “Vamos fortalecer órgãos de controle interno, dar autonomia à Controladoria Geral do Estado para fiscalizar ações do governo e revisar contratos para que o cidadão receba serviços de qualidade”, disse.

