Gestões de Amazonino e o extermínio de órgãos públicos

Manaus -A gestão administrativa do Estado nos governos de Amazonino Mendes (PDT) deixou uma marca nefasta para a população amazonense: a extinção de importantes órgãos técnicos que travaram, sobretudo, o desenvolvimento dos municípios do interior.

A lista de órgãos “exterminados” é grande: Polícia Civil, Empresa Amazonense de Extensão Rural (Emater), Departamento de Estradas de Rodagem (DerAM), Instituto de Cooperação Técnica Intermunicipal (Icoti), Banco do Estado do Amazonas (BEA), Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), Companhia de Desenvolvimento do Amazonas (Codeama), Secretaria da Indústria e Comércio e Turismo (SICT), Comissão de Planejamento Agrícola (Cepa) e Secretaria de Planejamento e Articulação com Municípios (Seplam), todos extintos na reforma administrativa feita pela lei 2330/1995 ou privatizados (Bea e Cosama) no terceiro governo (1999-2002).

Em comum, a falta de planejamento que trouxe prejuízos a população e descontinuidade de políticas públicas essenciais. Tome-se como exemplo o fim de órgãos como Emater e Icoti, eminentemente voltados para o interior. Enquanto a Emater levava conhecimento técnico-científico para ajudar os produtores rurais a melhorar a produção e assim garantir mais lucros, o Icoti era essencial para os gestores municipais, hoje quase todos enrolados em processos nas Cortes de Contas por falta de pessoal capacitado para cumprir a burocracia.

No caso da Emater, parte da missão do órgão foi recriada dentro de estruturas diversas existentes dentro do sistema da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), portanto o prejuízo causado pela extinção teve que ser reparado em outras gestões. Sem o Icoti, os prefeitos dos municípios ficaram sem assistência técnica qualificada e hoje quase todos são reféns de escritórios de contabilidade, principalmente quando têm de prestar contas de convênios ou fundos como o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Prefeituras sofrem

“Há municípios nos rincões que não têm um contador, logo o prefeito tem de recorrer a profissionais de Manaus que cobram o que bem entendem. Para prestar contas do Fundeb, por exemplo, só existem dois escritórios especializados em Manaus, aí eles dão mais atenção a quem paga mais, os municípios mais ricos, e os pobres ficam pendurados”, descreve um ex-prefeito que até hoje responde processos no Tribunal de Contas do Estado por conta de irregularidades burocráticas na prestação de contas. “Hoje é uma chateação, quando tinha o Icoti era mais tranquilo, basta ver o histórico no TCE. Hoje tem muito mais prefeitos pagando o pato”, completa.

Deputados aliados de Amazonino com base no interior sabem bem o prejuízo que os gestores municipais tiveram com o fim do Icoti e tanto Belarmino Lins (PP) quanto Sidney Leite (PSD) já tentaram recriar, sem sucesso, o órgão de assistência técnica.

A extinção da Secretaria de Industria e Comércio acabou tirando do Estado o corpo técnico especializado nas políticas de incentivos fiscais que tinham ligações com a Suframa e a Sudam nos anos 1990. Resultado: a secretaria teve que ser recriada na década seguinte. O sumiço da Cepa e da Seplam acabou com a articulação do poder central com os municípios, que também ficaram prejudicados na operação de busca de desenvolvimento.

Um dos principais economistas do Amazonas, o ex-secretário Osiris Silva chegou a chamar aquela reforma de 1995 de “sanha destrutiva” em artigo escrito neste ano.

A extinção da Polícia Civil no primeiro governo Amazonino e a incorporação dela a Polícia Militar numa coisa que foi chamada de Polícia Judiciária acabou revertida no Supremo Tribunal Federal (STF), pois legislar sobre órgãos de segurança era atribuição da União, portanto houve perda de tempo e de dinheiro com esta medida, cujo efeito colateral foi criar uma extrema rivalidade entre as duas corporações.

