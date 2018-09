'Temer transferiu problema para o próximo presidente', diz Serafim

Manaus - O presidente da República Michel Temer (MDB) publicou um decreto na sexta-feira (28) alterando novamente a alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) somente a partir de 2019. Para a Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), a medida é paliativa e só transfere o mesmo problema para o próximo presidente, além de não trazer garantias para o polo de concentrados da Zona Franca de Manaus (ZFM).

Pelo Decreto N° 9.514, de 27 de setembro, publicado no Diário Oficial da União (DOU)

, de 1º de janeiro a 30 de junho a alíquota do IPI passa de 4% para 12%; e de 1º de julho a 31 de dezembro volta a ser reduzida, desta vez para 8%.

“O presidente Temer foi muito 'esperto'. Baixou decreto alterando a alíquota de IPI dos concentrados de 4% para 12% no período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2019. E de 1º de julho a 31 de dezembro diminuindo de 12% para 8%. Ele transferiu o problema para o próximo presidente da República”, declarou o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB).

A indústria instalada em Manaus tem como principal atrativo a isenção deste imposto oferecido na ZFM, que resulta em crédito aos fabricantes. Em 31 de maio deste ano, Temer baixou decreto alterando a alíquota do IPI de 20% para 4%. A instabilidade na alíquota do IPI faz com que outras regiões do país passem a ter praticamente as mesmas vantagens que o Amazonas em termos fiscais.

“Eu entendo que essa medida é uma satisfação para a bancada do Amazonas, mas é muito pouco. Isso daí não garante absolutamente nada. Não sabemos se isso firma a permanência do polo de concentramos aqui na Zona Franca de Manaus. Fica claro Temer está dizendo que enquanto ele for presidente não volta atrás do decreto de maio deste ano, onde ele reduziu a alíquota de 20% para 4%. Ele está fazendo caridade com o chapéu alheio”, concluiu Serafim.

Com informações da assessoria*

