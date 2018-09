Nejmi Aziz realiza conjunto de reuniões com moradores da capital

Manaus - Respeito, carinho e gratidão foram a tônica da recepção que os moradores de Manaus deram à candidata à deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) nos bairros São José III, São Sebastião, São Jorge, Alvorada III e Conjunto Cidadão XII, neste sábado (29) durante os encontros realizados para falar das suas propostas e do candidato ao governo do Estado, Omar Aziz (PSD). Com um ritmo intenso de atividades, a candidata declara que é necessário conhecer cada vez mais de perto as reivindicações e as demandas da população para atuar, caso eleita, em defesa da qualidade de vida das famílias.

"Quando plantamos amor, recebemos carinho. As pessoas ainda têm esperança em alguém que pode fazer a diferença. E essas reuniões servem para levar um pouco de esperança aos seus corações. Eu vou trabalhar muito para gerar benefícios às famílias, como sempre fiz e defendi para trazer melhorias na educação, saúde, segurança e moradia".

No rosto de cada cidadão, a esperança de que o respeito ao próximo deve retornar com seu trabalho e do candidato Omar Aziz (PSD). "Hoje vivemos com fé de que dias melhores virão para nosso Estado. Apoio sempre os dois em tudo o que já fizeram e o que vão fazer", disse a cabeleireira, Marluce Dias.

Propostas - Em cada bairro, a candidata ressaltou as propostas de apoio a projetos de inclusão social, melhorias na rede de proteção à criança, famílias, jovens e idosos, e programas voltados para segurança pública, além da educação, na saúde e na geração de emprego e renda com o programa "Primeiro Passo", que vai conceder oportunidades para jovens universitários e formandos do ensino médio com a oferta de estágios em parceria com a indústria, comércio e construção civil.

Agenda - A candidata cumpriu neste sábado uma intensa agenda de compromissos que mais uma vez respaldaram sua marca do diálogo junto aos cidadãos. Na semana que inicia, Nejmi vai continuar o trabalho em vários bairros de Manaus

