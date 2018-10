‘Quero derrotar o método que o atual governo vem usando’, afirma Omar

Manaus - Governador do Estado por dois mandatos – sendo que em 2010 foi o mais votado da história do Amazonas, com quase 64 % dos votos válidos –, o senador Omar Aziz (PSD), em entrevista ao EM TEMPO, diz que é preciso derrotar os métodos do atual governo e explica porque usou as redes sociais para pedir apoio político ao prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB).

Aziz também destaca a necessidade de fazer a economia, educação, saúde e segurança funcionarem e lista suas principais propostas para o Executivo Estadual, como Ronda Total, Mutirão noturno na saúde, 40 mil vagas para Escolas de Tempo Integral e valorização do professor, geração de empregos e renda, investimento em tecnologia, entre outros.

EM TEMPO – Senador, o senhor foi governador do Amazonas por dois mandatos. Hoje, se eleito, o que faria diferente?



OMAR AZIZ – O Amazonas é um Estado complexo, que tem calhas de rios com vocações diferentes. O mais difícil para o Amazonas não é cuidar da atividade fim. É possível você fazer um bom trabalho na Segurança Pública; ter resultados positivos na Educação; dar resolutividade na área da saúde com bom atendimento; mas você gerar emprego aqui no Amazonas, com a energia cara, falta de logística, com falta de infraestrutura, não podendo usar das nossas riquezas sem ter muitos embaraços ambientais, é a maior dificuldade que um governante encontra. Por isso, você tem que ter um pouco de experiência, conhecer a nossa região e não se aventurar. É um desafio para qualquer governante. Quem gera emprego é empresário.

EM TEMPO – E a Zona Franca?

O.A. — A Zona Franca tem 60 anos, mas a indústria não. No início, a Zona Franca era um comércio que importava e exportava eletroeletrônicos. O nosso comércio de importados é muito pequeno. O que nos preocupa muito, na evolução da indústria, é a automação. Nela, produz, mas não tem férias, não tem 13º, não tem licença-maternidade. Esse é o desafio do governador. A gente tem que se adequar a essa realidade industrial. Nos próximos cinco anos, 15 países vão perder R$ 5 milhões de mão de obra. Precisamos investir na tecnologia. Uma das minhas propostas é o Amazonas Hich tech com polo de startups, com o objetivo de transformar ideia em solução tecnológica, o que vai ajudar na modernização das indústrias do Distrito e no funcionamento do governo.

Omar durante entrevista com a jornalista Luana Dávilla | Foto: Márcio Melo

EM TEMPO – O senhor enfatiza o caos na segurança pública em que vivemos, tanto que o tema da sua campanha é Segurança para Inovar. O que o senhor fará para resolver o problema?

O.A. — A gente não vive um caos num segmento só. Vivemos, nesse momento, um temporal no estado do Amazonas. O número de desempregados é muito grande, a segurança pública não vai bem, saúde não vai bem e educação também não vai bem. Quatro setores, cuja importância é vital para a sobrevivência em uma sociedade estão perdidos. No âmbito da segurança pública, há falta de autoridade. É toda hora querendo inventar uma história.

Essa contratação do Rudolph Giuliani é a cabeça do atual governo. Ele pensa dessa forma. Ele acha que no nosso Estado não tem nada que preste. Então, quando ele precisa de um advogado tributarista, ele faz uma “pirotecnia”. Até agora, há meses recebendo o diagnóstico que a consultoria de Giuliani deu foi sobre as fronteiras. Qualquer criança de seis anos sabe disso. Não precisa o Rudolph Giuliani vir aqui dizer isso. Se você vai pagar R$ 5 milhões para o Giuliani, por que você não pega uma equipe das polícias Civil e Militar, juntamente com a Polícia Federal, e faz um diagnóstico e não apresenta uma proposta? Eu fiz isso.

Aqui, nós temos quadros bons. Eu, assim como a sociedade, quero uma explicação do governador, que até agora ele não deu. Quando criei o Ronda No Bairro, houve uma queda muito grande da criminalidade. Agora venho com o Ronda Total, mas, para esse programa, é preciso fazer concurso para a polícia, para não desgastar o policial.

Não vou fazer essa brincadeira que está sendo feita agora de colocar num distrito policial de 24 horas com só uma pessoa dentro. Então, tudo é improvisado nesse governo, nada é planejado. Segurança pública você tem que ouvir, pensar, planejar e executar. Você não pode improvisar.

Segundo Omar, método de Amazonino é ultrapassado | Foto: Márcio Melo

EM TEMPO – Por que o senhor usou as redes sociais para pedir apoio à sua candidatura ao prefeito Arthur Virgílio?

O.A. — As redes sociais são hoje os principais meios de comunicação. Então é uma forma de tornar público. Você pode fazer isso de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Para convocar uma coletiva, demora tempo. Então, ali eu expus o que eu pensava. Veja bem, Manaus é uma cidade-estado. É importante o governador estar em sintonia com o prefeito. Não dá para fazer segurança pública sem estar em sintonia com o poder judiciário, com as prefeituras, as instituições, as igrejas, ou seja, a sociedade organizada, porque a secretaria da rede de Segurança Pública é uma área que afeta a todos.

EM TEMPO – Como o senhor avalia o governo de Amazonino?

O.A. — Não quero derrotar o governo Amazonino, quero derrotar o método que ele vem usando. Não tenho nada pessoal contra ele. Mas são métodos retrógrados, autoritários, sem autoridade, sem vigor. Não é uma pessoa que não passa confiança para a população que vai resolver as coisas. O método dele é ultrapassado. Achei que Amazonino tinha se renovado, ao contrário, piorou muito. Uma equipe frágil, com nepotismo, ou seja, aquela velha política. Não houve inovação na cabeça do Amazonino. Ele não responde, ele se esconde.

EM TEMPO – O senhor deve ter acompanhado pela mídia local a resistência do atual governo para pagar o Fundeb aos professores. O senhor pretende assumir esse compromisso? Quais suas propostas para a Educação?

O.A. — O erro não foi só de Amazonino, mas de outros governadores que o antecederam, que é a data-base. O Fundeb, eu pagava. É lei. Sobra tudo no final do ano e você divide entre os professores. A data-base beneficia todos os servidores da Educação, inclusive os aposentados, que não são beneficiados pelo Fundeb.

Omar criticou o governo Amazonino | Foto: Márcio Melo

O crime cometido por eles não é só não pagar o Fundeb, o maior crime é que quem trabalhou a vida toda para dar educação para nós está há quatro anos sem reajuste, que são os aposentados. Outro erro que está acontecendo na Educação é a falta de merenda nas escolas, que não têm fardamento, não têm livros, ou seja, não têm absolutamente nada. E, ainda por cima, não dá o direito aprovado por lei, inclusive no meu governo, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Salários.



Se você tem cargo, você tem progressão, se você tem carreira, você tem promoção. Quando governador, eu pagava o 14º, 15º e o 16º salários. Para as escolas de valor, vou continuar fazendo isso. O IDEB caiu de valor. O professor não se sente valorizado, e os alunos estão desmotivados.

EM TEMPO — O senhor acredita nos resultados das pesquisas eleitorais?

O.A. — Veja bem, o resultado dessas pesquisas é complicado, porque você não tem um instituto aqui que você possa dizer que acertou todos os resultados. Oscila muito. De um dia para o outro, está mudando muita coisa. Você vê aí na disputa à Presidência da República que o Fernando Haddad, há dez dias, estava com 4% das intenções de voto e hoje está com mais de 20%. Se vai ganhar ou vai perder ninguém sabe, mas que ele cresceu.

EM TEMPO – Quais os seus projetos para melhorar a saúde pública do Estado?

O.A. — O atual governo diz que está economizando R$ 300 milhões. Qualquer um economiza desse jeito. Não está funcionando nada. É simples. Se estivessem os equipamentos funcionando, se tivessem remédios nos hospitais, se tivesse quimiocirúrgico funcionando e, se não tivesse fila, aí você poderia reduzir. Aí o cara abre a boca para dizer que economizou mais de R$ 300 milhões, quando os números de óbitos aumentaram. Não houve economia nenhuma.

Houve uma desestruturação pior ainda na saúde, feita por ele, porque ele tem tanto respeito pela Secretaria de Saúde, que o secretário que ele colocou, ele tirou para ser o coordenador de campanha. Se você tem um setor crítico como a saúde, você vai tirar o gestor para ser teu cabo eleitoral? Isso é o politiqueiro, de quem faz política pequena, medíocre, e é por isso que eu não concordo com esses métodos.

O governo está devendo a tudo que é fornecedor. As cooperativas estão há quatro meses sem receber. A resolutividade do Estado caiu pela metade.Você não tem 30 % dos remédios disponíveis na CEMA. Na minha época, tínhamos 75% dos remédios. Se você for no hospital do câncer, é um caos. Não funciona nada.

Ao invés dele pegar esse dinheiro que ele está fazendo política, podia ter começado a construção do anexo do FCecon. Por aí você tira a preocupação do atual governo com a saúde. No meu governo, nós tivemos atendimentos pela manhã, tarde, noite e madrugada.

