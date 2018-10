Candidatos ao governo do AM miram interior na reta final das eleições

Recentemente, Omar Aziz percorreu a cidade de Tabatinga, onde anunciou construção de hospital | Foto: Em Tempo

A uma semana para o primeiro turno, os candidatos a Governo do Amazonas vão direcionar seus últimos dias de “corpo a corpo” para o interior do Estado, que concentra quase a metade dos 2.428.098 eleitores aptos a votar nesta eleição.

Os postulantes Amazonino Mendes (PDT), David Almeida (PSDB), Omar Aziz (PSD), que percorrem neste final de semana alguns municípios, aguardam definições de agenda, para visitar novas cidades na próxima semana. O candidato Wilson Lima (PSC) fará ato na Zona Leste de Manaus.

O governador e candidato à reeleição, Amazonino Mendes, fará uma maratona de visitas a cidades do interior do Estado, também percorrerá novas cidades a partir de segunda-feira (1º), porém os destinos ainda não estão confirmados.

Questionada sobre a programação nesta última semana, a vice-candidata Rebecca Garcia (PP) informou que fica na capital amazonense. “Se sair, será algo pontual, mas não definido ainda”, disse.

David Almeida (PSB) também percorrerá algumas cidades, mas somente a cidade de Coari está confirmada até o momento. Com bandeiraço agendado na Zona Leste de Manaus, o candidato Wilson Lima (PSC) adianta que até o dia do pleito, o trabalho segue intensificado.

“A responsabilidade aumenta por onde passamos. Nosso plano de governo é participativo, com compromissos e com o intuito de encontrar soluções para moradores, à medida que vamos caminhando, vamos recebendo informações sobre questões da segurança pública e dificuldades da população”, disse. Para ele, os eleitores estão em busca de uma renovação na política.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do candidato Omar, Berg da UGT e Sidney, mas não obteve resposta quanto à programação do candidato para esta última semana de campanha eleitoral.

A sete dias do pleito, os postulantes já arrecadaram mais de R$ 7 milhões

Teto de despesas

Até a sexta-feira (28), os sete candidatos já tinham contraído despesas no valor de R$ 5,5 milhões. Os que mais gastaram com contratação de despesas de campanha eleitoral foi o governador Amazonino, que atingiu a marca de R$ 2,5 milhões; em segundo lugar está Omar Aziz, com R$ 1,8 milhão; seguido de David Almeida, com R$ 1 milhão.

Entre os que menos contrataram serviços estão Wilson Lima (PSC), com R$ 288 mil; Lucia Antony (PCdoB) totalizou R$22 mil em gastos; Berg da UGT, R$ 14 MIL; e Sidney, R$ 133.

Conforme dados do Sistema de Divulgação de Candidaturas (Divulgacand) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os maiores gastos dos candidatos têm sido para gastos com aluguel de aeronaves, publicidade, gráficas e combustível.

Arrecadação

A sete dias do pleito, os postulantes já arrecadaram mais de R$ 7 milhões. Desse quantitativo, Omar foi o que mais arrecadou, com R$ 3,5 milhões na conta bancária eleitoral. Depois dele, está Amazonino, com R$ 2,1 milhões; e David, R$ 1 milhão. Até a noite de sexta, Wilson acumulava R$ 854 mil; Lucia, R$ 151 mil; e Sidney, R$ 300.

