Adesões apontam para o crescimento de Hissa Abrahão no interior do AM

Manaus - Cotado entre os candidatos favoritos para ficar com uma das duas vagas para o Senado, o deputado federal Hissa Abrahão (PDT) aumentou o número de adesões no interior, ampliando de 35 para 59 municípios do Estado, com total abrangência de lideranças atuando na campanha do candidato, nas últimas quatro semanas.

“A adesão de quase 100% dos municípios do Amazonas a nossa campanha para o Senado é fruto de um trabalho que desenvolvemos há quase quatro anos, na Câmara Federal, em defesa das demandas dos moradores do interior, com a liberação de recursos para as áreas da Educação, Saúde, Infraestrutura, Esporte e Turismo”, pontuou o deputado federal.

Ele disse ainda que a campanha do 123 é baseada em defesa de ideias e de projetos e de combate ao ódio. “Estamos crescendo a cada dia dentro e fora da capital e esse cenário só tem sido possível, porque fazemos uma campanha de propostas, sem agressões, voltada para mostrar o que podemos fazer de melhor para as pessoas”, afirmou Hissa Abrahão.

Ações concretas

Neste fim de semana, o candidato visitou cidades do interior, entre elas o município de Nova Olinda do Norte. A recepção no município foi calorosa, e o parlamentar foi recebido por amigos e autoridades locais, como o ex-vereador e presidente do Diretório Nacional do PDT em Nova Olinda, Luis Bernardo, que declarou apoio ao candidato.

“Hissa Abrahão é uma pessoa que cumpre o que diz. É fiel ao seu compromisso com o povo. E com os novos olindenses não é diferente. Muitos dos investimentos que recebemos em nossa cidade, principalmente na área da saúde, advieram de emendas feitas por dele", apontou o Bernardo, que citou como exemplo, a reforma e ampliação das UBS Maria Itilvina e na Comunidade da Vila de Abacaxis na cidade, em 2015.

Em Nova Olinda, Hissa participou do 18º. Festival Folclórico de Nova Olinda, onde interagiu com os eleitores e se disse grato pelo apoio recebido. “Nova Olinda do Norte é parada obrigatória pra mim. Fiz muitos amigos aqui, e tenho pessoas que acreditam no meu trabalho como político", lembrou o parlamentar, que obteve um grande número de votos em 2014, no município, para o cargo atual.

Em 35 dias de campanha efetiva, Hissa Abrahão visitou quase todas as cidades do interior do Amazonas, e nas cidades, prestou conta de seu trabalho no Congresso. Os moradores dos municípios visitados, também, ouviram as propostas do candidato para o Senado, e apresentaram para ele ideias para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem no interior do Amazonas.

