TRE intensifica fiscalização durante o período eleitoral

Manaus - O Tribunal Regional Eleitoral ( TRE) realizada fiscalização para o período eleitoral. A equipe, comandada por juízas de propaganda eleitoral do TRE, conta com participação de agentes das secretarias de Meio Ambiente, Limpeza Pública e de Trânsito.

O primeiro alvo da fiscalização foi o Largo de São Sebastião, no Centro, onde um grupo estava reunido para gravar um vídeo sobre um candidato à presidência do Brasil. A juíza orientou o coordenador da ação, que, no próximo domingo, não será permitido este tipo de aglomeração, porque o ato pode ser considerado crime eleitoral.

Após a fiscalização no Largo de São Sebastião , as atividades continuaram na Praça da Polícia, no local foram encontradas irregularidades. | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Um projeto que acontece todos os sábados, estava ligado a um grupo que fazia um ato a favor de um candidato a presidência que visitava Manaus.

A música estava mais alta do que o permitido e uma faixa teve que ser retirada por estar presa a um patrimônio público. Nessa reta final de campanha, o TRE irá intensificar essas fiscalizações.

