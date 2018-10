No AM, cabos hasteiam bandeiras por necessidade e amor aos candidatos

Manaus - Em tempo de eleições, não é raro passar, de carro ou de ônibus, por pontos com grande fluxo de pessoas e ver um pequeno grupo balançando bandeiras para um determinado candidato. Embora muitos pensem que tal prática seja proibida, ela é permitida pela Lei 9.504/97, que regulamenta as eleições e gera movimentação na economia.

Levantamento feito pelo EM TEMPO em matéria publicada no dia 8 de setembro mostrou que, pelo menos, duas mil pessoas estão trabalhando informalmente nas eleições de 2018 , incluindo aí aqueles que balançam bandeiras a favor de candidatos, além dos que ocupam os cargos legislativos e executivos. A reportagem foi às ruas, e constatou que a grande maioria dos cabos eleitorais vota de bom grado nos candidatos para quem levanta as bandeiras.

Uma dessas pessoas é Ana Souza, de 46 anos. Ela está em sua primeira eleição, e o grupo com o qual ela trabalha, composto por 10 a 12 mulheres, balança bandeiras diariamente para um candidato a deputado estadual nas principais ruas do bairro Presidente Vargas, em especial, nas proximidades do viaduto que liga a avenida Kako Caminha e o boulevard Álvaro Maia, na Zona Sul de Manaus.

Muitos cabos eleitorais aceitam o trabalho como fonte renda já que estão desempregados | Foto: Marcio Melo

"A gente ganha um salário mínimo para trabalhar até a eleição, já assegurado. Vamos receber no final do mês", diz ela. Questiinada se ela vai votar no candidato para o qual trabalha balançando as bandeiras, a dona de casa confirma seu voto de confiança no "patrão". "Tanto nele como no candidato a governador que ele tá apoiando", salienta.



Voluntariado

Enquanto alguns trabalham por um salário garantido, outros fazem questão de trabalhar de bom grado, voluntariamente, sem receber nada em troca. É o caso do estudante Gabriel Rodrigues, de 20 anos, que levanta bandeira para um candidato a senador. Líder secundarista e ex-presidente do grêmio estudantil de uma escola estadual na Compensa, Zona Oeste da capital, Gabriel diz que resolveu trabalhar na campanha de forma voluntária por um fator familiar.

"Tenho duas primas que têm lábios leporinos e fizeram tratamento em Bauru (SP). Quando o candidato soube do nosso caso, há muito tempo atrás, resolveu nos ajudar custeando a viagem delas de Manaus para fazer o tratamento. Eu sou grato por isso, e resolvi empregar meu esforço para ajudá-lo a se eleger", completa o jovem, que está em sua quarta eleição. Ele trabalhou nas eleições de 2014, 2016, 2017 e agora, na de 2018.

Junto com um grupo de amigas, Ana Souza balança bandeiras diariamente no bairro de Presidente Vargas, na Zona Sul da capital | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO





Regras para trabalhar

A lei federal 9.504/1997 especifica que é permitida a utilização de bandeiras ao longo de vias públicas, desde que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos, conforme o artigo 37, parágrafo 6°. A mesma lei também especifica, no artigo 100, que a contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes.

Mesmo com a desobrigação do vínculo empregatício para os cabos eleitorais, ainda existem algumas regras a serem obedecidas na contratação. Deve ser observada a duração máxima de 8 horas diárias na jornada de trabalho e 44 horas semanais, com intervalo de uma a duas horas para repouso e alimentação, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Os contratos de trabalho devem ser escritos, com data especificada para início e fim da prestação de serviços. Além disso, se o horário de trabalho exige que o cabo eleitoral fique o dia inteiro sob o sol, candidatos e partidos devem providenciar água e protetor solar para os trabalhadores.

Existem pessoas que, por admirar o candidato, trabalham gratuitamente, de forma voluntária, durante a campanha | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO





Ações integradas em campanha

Cibely Santana, de 32 anos, já está em sua terceira eleição legislativa trabalhando como cabo eleitoral para uma candidata a deputada federal que tenta a reeleição. Ela, que antes levantava e balançava as bandeiras para a candidata, hoje coordena uma equipe que faz o mesmo trabalho. E quando necessário, ela volta a tremular a bandeira.

Segundo ela, o trabalho chega a ser gratificante, uma vez que não é exigido tanto. "Eles consideram que não dá para ficar o dia inteiro, até porque em setembro fica muito calor. Tanto que tem uma rota que busca e deixa os cabos eleitorais em casa", afirma.

Cibely ainda diz que o trabalho de balançar as bandeiras não dura muito em determinado ponto. De acordo com a "veterana eleitoral", os locais escolhidos para as bandeiradas são definidos pelo comitê, de acordo com pesquisas eleitorais locais. "Por exemplo: se ela é bem votada em determinado bairro, nós fazemos a bandeirada lá, e sempre em vias que tenham maior movimento, porque dá uma visibilidade maior para a candidata", completa.

Água e protetor solar são garantidos, pelas normas trabalhistas, para os cabos eleitorais que balançam as bandeiras | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO





A afirmação de que as bandeiradas não são ações principais na campanha eleitoral também é corroborada pelo publicitário Márcio Alexandre Silva, de 31 anos. Segundo ele, que também é professor do curso de Publicidade da Faculdade Maurício de Nassau, ações como a bandeirada ou a panfletagem, em espaço urbano, são mais de apoio, para fazer com que o eleitor em potencial se lembre do candidato, e acabam promovendo uma certa agitação no cotidiano.

"A campanha nas redes sociais está muito maior, nessa eleição, do que nas outras. Então, nas ruas, é preciso dar um destaque maior à questão visual, principalmente de uma bandeira, porque ela vai se integrar com as outras mídias. Determinada tipografia, um símbolo, uma forma geométrica, precisam aparecer na bandeira de alguma forma, mas de forma simplificada, só para lembrar e fixar na cabeça do possível eleitor", salienta o especialista.

