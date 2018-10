TRE-AM finaliza distribuição e instalação de urnas na próxima quinta

Manaus - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) deve encerrar nessa quinta-feira (4) o processo de distribuição e instalação das mais de 4 mil urnas localizadas na capital para o primeiro turno das eleições, marcado para o próximo domingo (7). Os equipamentos vão atender as 13 zonas eleitorais de Manaus.



No Amazonas, a preparação das urnas eletrônicas acontece na capital e em outros 14 municípios do interior que funcionam como polos. Nesses polos, foram preparadas urnas dos municípios de Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Coari, Parintins, Eirunepé, Maués, Manacapuru, Itacoatiara, Careiro e Presidente Figueiredo, somando um total de mais de 2 mil equipamentos.

De acordo com o Secretário de Tecnologia do órgão, Rodrigo Camelo, essa divisão logística visa à otimização de custos e a facilitação de distribuição para os demais distritos.

“Ao todo, o Amazonas possui 62 municípios e 15 polos de distribuição. Em Manaus, o TRE é responsável pela preparação de urnas de 22 municípios, mais a capital, que é deixada por último. Essa etapa, com algumas exceções, foi concluída na semana retrasada”, explicou.

Na última quarta-feira (26), foi iniciado o processo de preparação das urnas destinadas à capital. Na próxima quinta-feira, elas serão finalizadas e distribuídas. Os municípios de Itacoatiara, Parintins, Presidente Figueiredo, Novo Airão, Santo Antônio do Içá e Tonantins já começaram a ser preparadas. A finalização deve ocorrer hoje (2) e imediatamente seguem para o interior. Partidos e coligações podem acompanhar o processo de distribuição.

O secretário ressaltou que o processo passa por várias etapas, desde a geração das mídias (inclusão dos dados de eleitores e candidatos) até o lacre das urnas, e enfatizou que essa é apenas uma parte dos procedimentos que tornam o sistema de votação eletrônica brasileira extremamente segura. São colocados, ao todo, lacres em nove pontos do equipamento, feitos com papel da Casa da Moeda, que torna qualquer tipo de violação perceptível.

“Nunca houve caso registrado , no Amazonas, de urnas fraudadas. A beleza do processo eleitoral está na sua segurança e quantidade de etapas, o que faz com que a fraude seja impossível. A violação do lacre físico, por exemplo, pode impugnar a urna”, disse.

O processo foi iniciado no dia 19 de setembro e segue um cronograma estabelecido pelo TRE. As primeiras urnas finalizadas foram dos municípios de Boca do Acre, Santa Isabel do Rio Negro, Humaitá, Tapauá e Barcelos. O Amazonas deve contar com aproximadamente 8 mil urnas eletrônicas.

Para votar, os eleitores devem apresentar um documento de identificação oficial com foto, como carteira de identidade, certificado de reservista, passaporte, carteira de trabalho ou de habilitação. Para os eleitores que realizaram o cadastro biométrico, a apresentação do título de eleitor não é obrigatória.

