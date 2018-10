Segredos da BR 319: Onde está a tal caixa preta?

O grande problema da BR-319 foi a falta de vontade política dos nossos representantes e a falta de um estudo dos impactos ambientais | Foto: Lion

Não deu para entender direito. A ameaça faria sentido, se existisse um grande segredo por trás do estado de abandono da estrada. Mas isso não existe: o grande problema da BR-319 foi a falta de vontade política dos nossos representantes e a falta de um estudo dos impactos ambientais, o que provocou a intervenção na obra por determinação da então ministra do meio ambiente Marina Silva (Rede).

O povo que saber

Talvez o único segredo sobre a BR-319 é descobrir por que, mesmo sendo Ministro dos Transportes no governo Lula e Dilma, Alfredo Nascimento (PR) não asfaltou estrada.

Por que mesmo, hein?

Cidade tem só 4 PMs

Berg também garantiu que, se eleito, quer aumentar o efetivo da Polícia Militar de 8 mil para 15 mil.

Nesse momento da entrevista, o candidato revelou uma curiosidade do município de Santa Isabel do Rio Negro, que parece absurda, mas não é.

— Visitei Santa Isabel do Rio Negro, e lá têm quatro policiais para fazer o policiamento na rua. Quando volta, ainda fica fazendo a vigia dos presos –, detonou Berg.

A bola multipartidária

A bola do Eldorado, na Zona Centro-Sul de Manaus, ficou marcada nesta eleição como uma espécie de arena multipartidária.

É comum ver militantes de diversos partidos e candidatos dividindo espaço no local.

As diversas bandeiras e músicas cantadas lembram, e muito, os estádios de futebol.

Colégio gratuito

A pedido do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), a juíza titular do Juizado da Infância e Juventude Cível, Rebeca de Mendonça Lima, determinou que as escolas públicas estaduais administradas pela Polícia Militar abstenham-se de cobrar quaisquer taxas para matricular ou rematricular estudantes.

Acesso a todos

Na decisão, a juíza diz que a providência busca assegurar à sociedade um direito previsto na Constituição, garantindo “a gratuidade, igualdade e acesso ao ensino público, sem que exista qualquer cobrança como requisito para efetivação da medida”.

Caio não

Na voz de um dos maiores levantadores de toadas do Festival de Parintins, David Assayag, o senador Omar Aziz (PSD) divulgou em suas redes sociais um jingle criticando o atual governo Amazonino Mendes (PDT), que pede continuação no Estado.

“Caio, não, nessa conversa de continuação/ E no escuro salto não/ Quero a certeza de não duvidar/ Sou 55, sou Omar/ 55 eu sou, 55 para inovar/ sou 55 para governar/ eu acredito e pode acreditar” – diz o jingle.

Alckmin, não!

Contrariando o PSDB, o candidato ao Senado vereador Plínio Valério declarou ontem (02) que não votará no presidente nacional da sigla, Geraldo Alckmin.

Foi uma resposta à fake news divulgada na internet dizendo que Plinio votaria no inimigo da ZFM. O candidato ainda não disse em que irá votar.

Ecos do passado

No vídeo que está rolando, Plínio aparece dizendo que “ o meu candidato é Alckmin”.

Mas é claro que isso é uma imagem antiga, quando o PSDB ainda era um partido com credibilidade.

E dizer que não votaria no tucano paulista àquela época até pegaria mal para o tucano amazonense.

Baranda é Omar

Quem está se consolidando como liderança política, depois que assumiu uma das coordenações da campanha do senador e candidato ao governo Omar Aziz, é a empresária Márcia Baranda.

Cartão reforma

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) fez mais uma promessa que, com certeza, será cobrada lá na frente.

Prontificou-se a assegurar R$ 100 milhões para a população do Estado dentro do Cartão Reforma.

O benefício é concedido pelo governo federal às famílias de baixa renda que precisam reformar, ampliar ou concluir suas residências.

Ele garante

Braga garante que vai cumprir o prometido.

O parlamentar amazonense exercerá essa função na Comissão Mista de Orçamento (CMO) - colegiado formado por deputados e senadores que examina e emite pareceres sobre matérias orçamentárias.

— Como relator, posso providenciar recursos para que o governo do Estado tenha condições de distribuir o Cartão Reforma na capital e no interior. Mas é preciso estar atento ao edital de inscrição no programa e aos prazos –, observou.

Inimigo do 13º

O candidato à Presidência nas eleições 2018 pelo PDT, Ciro Gomes, fez duros ataques às falas do vice de Jair Bolsonaro (PSL), General Hamilton Mourão (PRTB), que criticou novamente nessa terça-feira (2) o 13° salário.

Alfinetando Bolsonaro

Para Ciro, no entanto, ao criticar diretamente o 13° salário, Mourão está sendo apenas “menos malicioso, menos mentiroso” que o capitão da reserva.

— Ele (Bolsonaro) já disse que os trabalhadores brasileiros têm de fazer uma opção entre empregos ou direitos –, alfinetou.

