Candidato Wilson Lima questiona rombos nas contas públicas do AM

Wilson Lima reforçou que também tem sido alvo de ataques em redes sociais | Foto: Márcio Melo

Manaus - Ao avaliar o debate da Rede Amazônica realizado na noite de terça-feira (2), do qual participou, o candidato do PSC ao cargo de governador, Wilson Lima, pela coligação "Transformação por um Novo Amazonas", disse que sofreu um ataque sistemático.



“Meus principais adversários”, disse Wilson Lima em agenda de campanha nesta quarta-feira (3) em Parque 10, são políticos profissionais, responsáveis em grande parte pela atual situação do Amazonas. “Um deles está em um mandato-tampão e tenta governar o estado pela quinta vez".

Um dos motivos para o crescimento de sua candidatura, avalia o candidato do PSC, se deve à discussão dos problemas reais da vida das pessoas. | Foto: Ricardo Oliveira

Rombo nas contas estaduais



No primeiro bloco, em resposta ao governador-tampão e candidato a reeleição Amazonino Mendes sobre os limites de gastos governamentais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o candidato do PSC afirmou que o estado já comprometeu quase todo seu orçamento em 2018. Isso pode pode gerar mais de R$ 1,2 bilhão de déficit até o fim do ano, pondo em risco o pagamento dos salários dos servidores estaduais e o cumprimento de compromissos com fornecedores.

Em sua réplica, Amazonino afirmou que o seu interlocutor abordava dados “de caráter duvidoso”. No entanto, de acordo com dados disponíveis no Portal da Transparência do próprio Governo do Estado, a dotação orçamentária inicial era de R$ 15,3 bilhões para 2018, mas as despesas autorizadas já ultrapassam R$ 17,5 bilhões.

“É uma conta muito simples. Se o orçamento é de 15 bilhões, não se pode gastar 17 bilhões. Não inventei este número na minha cabeça, qualquer cidadão pode conferir no Portal da Transparência. Mas o governador finge que não é com ele, diz que a saúde financeira do Amazonas vai bem, obrigado. É esta pessoa que quer governar nosso estado pela quinta vez?”, questiona Wilson Lima.

Limite no limite

O limite prudencial estabelecido pela LRF para gastos com pessoal é de 46,55%. De acordo com dados do Portal da Transparência, no primeiro quadrimestre esse valor já se encontrava na casa de 47,10%.

Notícias falsas

Sobre os ataques, Wilson reforça que isso tem acontecido também nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, com disseminação de notícias falsas. “Essa tática rasteira é conhecida. Quando um novo nome ameaça a velha política, apelam para a calúnia e difamação”.

Um dos motivos para o crescimento de sua candidatura, avalia o candidato do PSC, se deve à discussão dos problemas reais da vida das pessoas. “Não adianta apresentar programa importante pela sua sigla. Isso é coisa de burocrata, que fala difícil para parecer que sabe das coisas, mas acabando excluindo milhares de pessoas da discussão”, diz Wilson Lima.

