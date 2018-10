David diz que buscará evangélicos para parcerias nas áreas sociais

| Foto: Marcely Gomes

Manaus -O candidato ao governo do Estado pela coligação Renova Amazonas, David Almeida (PSB), afirmou, na manhã de terça-feira (2), durante encontro com líderes religiosos, que vai trabalhar a segurança pública, além do reforço policial, com políticas públicas na educação e com ações sociais.

Para isso, além dos programas que serão cuidados pelas secretarias de Estado, ele vai buscar parceria com as igrejas evangélicas e católicas para o reforço na área social, com projetos de atendimento às famílias, às mulheres e especialmente os jovens.



David afirmou que um dos maiores exemplos de boas práticas no setor social é a Fazenda da Esperança, que hoje, apenas na unidade localizada na BR-174, cuida de mais de 200 jovens que buscam se livrar da dependência química. De acordo com o candidato, a partir de poucos recursos, a Igreja Católica, que faz a gestão da Fazenda da Esperança, tem conseguido transformar pessoas e salvar famílias dos males causados pelo envolvimento de um dos seus membros com as drogas.

Para David, a gestão do projeto Fazenda da Esperança, que tem outras unidades em vários municípios do interior do Amazonas, é um exemplo para o Estado, que hoje conta uma unidade de recuperação de dependentes químicos, na estrada AM-010, mas que gasta 13 vezes a mais do que o projeto da igreja. Enquanto a Fazenda da Esperança, tem um custo mensal de R$ 150 mil, o projeto de governo tem custado, aproximadamente R$ 2 milhões, mês.

“Muitas igrejas evangélicas e católicas têm projetos maravilhosos voltados para as famílias e principalmente para a nossa juventude, tanto na área espiritual quanto no esporte e na cultura. Há trabalhos mais fortes também na recuperação de jovens dependentes químicos, como é feito pela igreja Católica com a Fazenda da Esperança. Um projeto que salva vidas a um custo muito inferior em relação ao que o governo gasta hoje com o seu centro de recuperação. No governo nós vamos fechar parcerias para ampliar o número de pessoas atendidas em projetos como esse, que vai gerar economia significativa para o governo do Estado em ações sociais como esse", disse David.

