Lúcia Antony diz que priorizará combate à violência caso seja eleita

Manaus - Na sabatina com os candidatos ao Governo do Amazonas, realizada na tarde desta quarta-feira (3), a candidata Lúcia Antony (PCdoB) priorizou o combate à violência doméstica como uma das formas de sanar a insegurança em que vive o Amazonas. Lúcia foi a última candidata a ser entrevistada na rodada de sabatinas com os candidatos, e foi questionada pelos jornalistas João Gomes e Fabiane Morais.

Logo no início da entrevista, a única mulher da corrida eleitoral para o Governo lembrou de sua atuação em movimentos de mulheres pela criação de delegacias especializadas e redes de proteção e combate à violência contra a mulher.

A candidata propõe o fortalecimento dessa rede de enfrentamento à violência, se eleita. "O Amazonas apresenta um índice alto de violência contra a mulher, e a violência doméstica aumentou em 70%. A Lei Maria da Penha coíbe a violência dentro de casa, onde a mulher deveria ser mais protegida", salientou.

Candidata do PCdoB foi sabatinada pelos jornalistas João Gomes e Fabiane Morais, do Portal EM TEMPO | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Segurança pública



Segundo Lúcia, o crime organizado prospera porque falta uma atitude mais firme do Estado, na criação de políticas públicas de promoção social. "Vivemos em uma sociedade injusta, e com a falta dessas políticas públicas, é difícil tirar os jovens das drogas e do crime. Vamos trabalhar na prevenção e na política cidadã, para que o Estado possa desbaratar as quadrilhas e evitar que o crime prospere", disse.

A comunista ainda ressaltou que é preciso que haja parceria entre a população e o Estado no combate à violência. Na visão dela, é inconcebível que a polícia seja temida pela população e, com isso, não haverá colaboração entre a polícia e o Estado.

"Precisamos combater a cultura da violência criando a cultura da paz, que passa pela convivência harmônica e social. Quando a população se conhece, não terá medo de denunciar", ressalta.

Lúcia Antony deu ênfase ao combate à violência doméstica durante a entrevista ao Portal EM TEMPO | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Educação



Falando sobre educação, Lúcia afirmou que o Estado tem conseguido atender com uma certa regularidade quem precisa, de fato, da educação. No entanto, ela destacou que o principal problema, hoje, é a evasão escolar, e propõe o combate ao problema modificando a metodologia escolar. "Não podemos ter uma escola igual a de 50 anos atrás. A realidade e as ferramentas são outras", disse.

A candidata comunista ainda lembrou de um projeto de Lei apresentado por ela, enquanto vereadora de Manaus, que previa a criação de ludotecas nas escolas municipais. Para Lúcia, projetos como o da ludoteca são importantes para que as crianças desenvolvam as múltiplas inteligências e, segundo ela, as escolas de Ensino Médio devem ter ferramentas assim.

"É preciso garantir que as escolas tenham um local onde os jovens desenvolvam a prática desportiva, e eu quero também incentivar a cultura popular nas escolas, se eu for eleita."

Infraestrutura, produção rural e saúde

Lúcia Antony ainda falou sobre questões de infraestrutura voltadas para o interior do Estado, e afirmou que pretende investir em turismo para poder melhorar a infraestrutura dos municípios.

"Precisamos investir na infraestrutura das cidades porque o turista não vai pisar na lama. Ao mesmo tempo, com essas obras de infraestrutura, estamos melhorando a qualidade de vida das pessoas que moram nessas cidades".

A candidata do PCdoB lembrou da importância do escoamento da produção rural do interior para a capital, e destacou que pretende ampliar um projeto criado por Eron Bezerra à frente da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror): as Feiras do Produtor.

Lúcia reafirmou projetos para infraestrutura, escoamento da produção rural e saúde no interior do Estado | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

"Os nossos rios são grandes estradas, e só temos a hidrovia do Madeira já trabalhada. Precisamos desenvolver a logística de acordo com a produção do interior. Vamos melhorar as vicinais existentes e desenvolver as Feiras do Produtor, que foi um projeto excelente do Eron no qual os produtores têm a oportunidade de vir para a capital para vender seus produtos a um preço baixo, com um excelente lucro pra ele, e sem a necessidade do atravessador", salientou.



Lúcia reafirmou projetos para a saúde pública, dizendo que não se pode tratar a saúde como uma mera mercadoria e se posicionando contra a privatização do setor. "Sou a favor que tenhamos uma carreira de Estado na saúde, para que os trabalhadores da saúde tenham garantia de emprego e salário justo. É assim que nós vamos conseguir levar médicos, dentistas, farmacêuticos e toda a equipe de saúde para o interior, para melhorar a qualidade de vida da população", completou.

