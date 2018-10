Justiça proíbe candidatos em show de Naiara Azevedo no AM

Justiça proibiu a presença de políticos e a menção a nomes de candidatos ao pleito deste ano durante shows da cantora Naiara Azevedo e da banda 007, marcados para ocorrer no município de Eirunepé | Foto: Divulgação

Manaus - A pedido do Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral) no Amazonas, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) proibiu a presença de políticos e a menção a nomes de candidatos ao pleito deste ano durante shows da cantora Naiara Azevedo e da banda 007, marcados para ocorrer no município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), nos dias 3 e 4 de outubro.



A decisão foi proferida no âmbito de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), que tem, entre seus alvos, o governador e candidato à reeleição, Amazonino Mendes (PDT), e o prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso Alencar (PROS).

A decisão também estabelece que cada ato de descumprimento às determinações judiciais implica em multa de R$ 100 mil, tanto em relação à presença de candidatos nos shows quanto à menção de seus nomes durante esses eventos.

Histórico

Conforme a ação do MP Eleitoral, o município de Eirunepé possui histórico de eventos promovidos com a finalidade de angariar votos para Amazonino Mendes, que é nascido naquela localidade e está concorrendo à reeleição ao governo do Estado neste ano.

A ação do MP Eleitoral segue em tramitação no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), sob o número 0602091-67.2018.6.04.0000.

