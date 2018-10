Vote sem dúvidas: confira tudo o que precisa saber antes de ir à urna

Manaus - Em época de eleição, é comum surgir algumas dúvidas na hora de se preparar para ir às urnas. Os mais de 2,8 milhões de eleitores amazonenses vão decidir, neste domingo (7), os candidatos que irão compor as cadeiras de deputados estadual e federal, senadores, governador, além de ajudar a decidir o próximo presidente da República.

Neste sentido, é importante não ter dúvidas antes ir à seção eleitoral, como por exemplo, o horário de votação, a tolerância de atrasos, quais documentos levar, se pode levar a "colinha" com os números dos candidatos, entre outros.

Qual o horário?

Em todos os casos, o primeiro ponto a se saber é que as cabines eleitorais estarão abertas das 8h às 17h. Quem estiver na fila depois do horário final ainda poderá votar.

Justificativa

Caso não chegue a tempo, a justificativa de ausência se dá em qualquer cartório eleitoral em até 60 dias, mas ainda estará apto a votar em um eventual 2º turno, que ocorrerá no dia 28 de outubro.

Documentos

Em relação aos documentos, é necessário somente um documento com foto, não precisando ser apresentado o título de eleitor. Dentre os documentos aceitos estão o RG, a carteira de trabalho, a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o passaporte.

Título de eleitor no celular

Para aqueles que têm dificuldades em encontrar o documento físico, o aplicativo e-Título, para Android ou iOS, permite ter o título em forma eletrônica. Para eleitores que fizeram a biometria, o e-Título aparecerá com foto, dispensando a apresentação de documento com foto.

Não é preciso mostrar o título na hora do voto. Qualquer documento com foto é permitido em substituição | Foto: Divulgação

Para quem não fez o processo biométrico, ainda poderá substituir o título físico pelo app, mas deverá apresentar um documento com foto na hora de votar. Os que tiverem dúvida de como encontrar o número do título e onde votar, o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta todas as informações. Basta preencher o formulário com o seu nome, o da sua mãe e a data de nascimento.

Posso levar acompanhante?

Não é permitido levar parentes ou amigos nas urnas. Como o voto é sigiloso, ninguém pode estar ao lado. A exceção é para quem é portador de deficiência ou tem mobilidade reduzida. Ainda assim, não é permitido ser acompanhado por um funcionário da Justiça Eleitoral ou membro de qualquer partido político.

Selfies na cabine é permitido?

Seja pego de surpresa, a legislação eleitoral exclui a presença de celular, câmera fotográfica, filmadora ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. Ou seja, não é permitido fazer nenhum registro mostrando a urna de dentro da cabine. Os celulares devem ficar com os mesários antes do eleitor ir à cabine de votação.

Posso votar em outra cidade?

Em casos do eleitor não estar na cidade a qual vota, se comunicou à Justiça, poderá votar se a cidade onde estiver registre mais de 100 mil eleitores. Caso não tenha informado no prazo estipulado à Justiça, terá que justificar a ausência e não poderá votar neste primeiro turno.

O eleitor que ainda puder votar fora do Estado, se a cidade for dentro da unidade federativa, poderá escolher os candidatos para todos os cargos. Se não, somente para presidente.

"Colinha" para não dar branco na hora de votar

É recomendável, inclusive, que o eleitor leve uma "cola" de papel com os números dos candidatos aos cinco cargos, seguindo a ordem de deputado federal, deputado estadual (ou distrital), governador, dois senadores e um presidente.

É permitido levar cola de papel na hora do voto | Foto: Divulgação

Usar roupas em apologia ao candidato

A lei eleitoral veda o uso desse tipo de camisetas na hora da votação. Como a manifestação deve ser de forma individual e silenciosa, também não pode pedir votos para o candidato de sua preferência. A lei também proíbe a aglomeração de pessoas com roupas padronizadas, bandeiras, broches e adesivos que possam caracterizar uma manifestação coletiva.

Propaganda de boca de urna e utilizar alto-falantes ou amplificadores no dia da eleição também são proibidas. A punição é de até um ano de prisão, com uma multa que pode chegar a quase R$ 16 mil.

O que pode então?

O eleitor pode levar bandeira, adesivo e broche, mas deve usá-los de maneira silenciosa e individual, sem combinar de ir com alguém.

Pode votar duas vezes para o mesmo senador?

Não! Como neste pleito há dois votos para senador, alguns eleitores pensam em votar duas vezes no mesmo candidato. Porém, caso isso aconteça, o segundo voto será anulado na urna eletrônica.

Preferência

Para os eleitores com mais de 60 anos, existe a preferência no lugar onde votar. Pessoas doentes, pessoas com alguma deficiência ou mobilidade reduzida, grávidas, pessoas com criança de colo, policiais a serviço, candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares, além de promotores eleitorais, também têm preferência na seção eleitoral.

As pessoas com deficiências físicas são obrigadas a votar. O voto é opcional somente para analfabetos, jovens entre 16 e 18 anos e idosos que já fizeram mais de 70 anos. Caso haja alguma irregularidade, o aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral e disponível em Android e iOS, permite registrar denúncias contra partidos e coligações, através do envio de indícios de práticas indevidas ou ilegais.

