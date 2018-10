TV EM TEMPO inicia série de reportagens sobre as Eleições 2018

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - A TV Em Tempo começou a exibir nesta quarta-feira (3), uma série de reportagens sobre as eleições de 2018. Na primeira, a emissora verificou o perfil do eleitor amazonense.

Comparado com a eleição para governador e presidente em 2014, o número de eleitores no Amazonas cresceu pouco mais de 9%. Isso significa que o Estado vai ter 200 mil novos eleitores nas urnas. As mulheres são maioria do eleitorado e esse pleito deve ser marcado pela indignação.

Justiça Eleitoral faz demonstrações das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de 7 de outubro | Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

Outros exemplos do perfil do eleitor amazonense, são os votos facultativos, que incluem jovens entre 16 e 18 anos e idosos acima de 70 anos. Nessas idades, as estimativas atuais acumulam mais de 150 mil eleitores aptos a votar.

As idades entre 25 e 29 anos são onde se concentra a maioria do eleitorado. Ao todo, são 2 milhões e 400 mil eleitores nos 62 municípios do Amazonas, desses o maior número se concentra na capital amazonense.



