TRE-AM apreende material de campanha na sede do DNIT

Manaus - Após denúncia, uma equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) apreendeu, no início da noite desta quinta-feira (4), materiais de campanha, entre santinhos e cartazes, de três políticos do Amazonas candidatos nas Eleições deste ano.

Segundo a juíza eleitoral Rebeca Mendonça, o conteúdo estava guardando nas dependências do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Foto: Marcely Gomes

O TRE-AM informou que, nesta sexta-feira (5), notificará os candidatos. Os materiais contêm imagens de um candidato ao Governo do Amazonas, um candidato ao Senado Federal e um candidato a deputado estadual.

Conforme a autoridade, o material foi apreendido e também foi lavrado um termo de notificação de irregularidade, que será encaminhado ao Ministério Público Eleitoral (MPE).

Foto: Marcely Gomes

A reportagem procurou a assessoria do candidato ao Senado, que informou, por telefone, que a informação sobre a apreensão é falsa. “Não procede. Ainda não fomos notificados oficialmente. É uma informação falsa”.

Nesta sexta, após os candidatos serem notificados, os nomes serão confirmados. A reportagem não conseguiu contato com os outros dois candidatos, que tiveram materiais de campanha apreendidos nesta noite.

Foto: Marcely Gomes

