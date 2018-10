Wilson Lima diz que é esperança para "virar a história"

Wilson Lima (PSC) acredita que o crescimento do apoio no estado se dá pela vontade de virar a página da população amazonense | Foto: Divulgação

Manaus - Na reta final do primeiro turno da campanha para o governo do Amazonas, o candidato da coligação Transformação por um Novo Amazonas, Wilson Lima (PSC), disse estar entusiasmado com o crescimento da candidatura nas ruas e nas pesquisas de intenção de voto.



Nesta quinta-feira(4), em Manacapuru, ele atribuiu o apoio crescente em Manaus e no interior à “esperança das pessoas de virar a página da história”.

“Durante décadas, nosso estado é governado por políticos de carreira, que se dizem experientes, mas com toda essa experiência, não conseguiram resolver problemas históricos, muito menos desenvolver as potencialidades do nosso estado. O crescimento da nossa campanha é um reflexo da vontade do povo de mudar, e nunca estivemos tão perto de transformar esse sonho em realidade”, declarou.

De acordo com a assessoria de Lima, a campanha já realizou quase uma centena de caminhadas, reuniões e panfletagens, atingindo um número estimado em mais de 200 mil pessoas, segundo a coordenação de campanha, e ainda assim deixando de lado o alcance do público nos meios digitais.

“É uma campanha feita junto com o povo, com as pessoas comuns. Não temos grandes apoiadores políticos, nem uma mega estrutura de campanha. A nossa força vem da vontade das pessoas de mudar. A população cansou de políticos de carreira que estiveram aí todo esse tempo e não promoveram as mudanças que prometeram e que a gente tanto precisa”, declarou Wilson. “Nós não chegamos aqui sozinhos. Viemos junto com o povo”, concluiu.

