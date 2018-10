Wilson Lima tem 30,84% e Amazonino Mendes 26%, diz pesquisa

Manaus -O candidato Wilson Lima (PSC) aparece na liderança da disputa pelo governo do Amazonas com 30,84% das intenções de votos, segundo pesquisa divulgada na noite de ontem (4), pelo Instituto Pontual. O governador Amazonino Mendes (PDT), que busca a reeleição, vem na sequência com 26% da preferência do eleitorado. De acordo com os números, ambos estarão no segundo turno.

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSB) aparece na terceira colocação com 19,57%. O senador Omar Aziz (PSD) figura na sequência com 6,47%, Lúcia Antony (PC do B) tem 0,60%, Sidney Cabral (PSTU) 0,32% e Berg da UGT (PSOL) alcança apenas 0,25%. Os indecisos somam 8,57% e aqueles eleitores que vão votar branco ou nulo são 7,38%.

A pesquisa da Pontual aponta, também, que 76,9% dos eleitores afirmam que seu voto é definitivo e 20,10% dizem que ainda podem mudar seu candidato. Os que não sabem responder representam 2,92%.

O instituto entrevistou 2.848 eleitores de 29 de setembro a 4 de outubro nos municípios de Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Tefé, Maués, Iranduba, Tabatinga, Benjamin Constant e Manaus.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TSE: AM-07170/2018.

A margem de erro dos números é de 1,85% para mais ou para menos.

Rejeição

Apontado pelos cientistas políticos como o vilão em disputas de segundo turno, o quesito rejeição coloca Amazonino Mendes na liderança com 32,09%. Omar Aziz vem na sequência com 22,80%, Berg da UGT tem 6,90%, Lúcia Antony aparece com 5,34% e David Almeida tem 4,34%. Fecham a lista Sidney Cabral com 4,13% e Wilson Lima que somou 3,49%. Aqueles que rejeitam todos os candidatos representam 14,91% e os indecisos são 6%.

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, realizadas pela Pontual, Amazonino Mendes só venceria Omar Aziz, perdendo, assim para Wilson Lima e David Almeida. O candidato do PSC ganha de todos os concorrentes.

Na disputa contra Amazonino Mendes, Wilson Lima sairia vencedor no segundo turno com 51,94% das intenções de votos contra 36% do atual governador. Não sabem responder sobre este embate são 10% e aqueles que não votariam em nenhum deles são 2,06%.

Se o segundo turno for entre David Almeida e Amazonino, o socialista será eleito com 46,10% da preferência dos eleitores contra 37,71% de Mendes. Não sabem responder alcança 14,19% e nenhum deles 2%.

Amazonino venceria Omar Aziz com 41,62% contra 25,90%. Aqueles que não sabem responder somam 29,24% e não votariam em nenhum deles são 3,24%.

Se o embate fosse entre Wilson Lima e David Almeida, o primeiro se tornaria governador com 50,94% dos votos, com o socialista alcançando 33,30% das intenções de votos.

A vitória mais acachapante seria se Wilson Lima enfrentasse Omar Aziz: 63,07% contra 18,21%.

Eduardo Braga lidera para o Senado

A pesquisa da Pontual também fez uma projeção para o Senado da República e mostra que Eduardo Braga (MDB) lidera a preferência dos eleitores e está garantido com uma das duas vagas. Lutam pela segunda cadeira do Amazonas no Congresso Nacional Plínio Valério (PSDB), Vanessa Grazziotin (PC do B) e Alfredo Nascimento (PR).

O emedebista figura com 24,94% das intenções no primeiro voto e 13,84% para o segundo. Desponta como surpresa o tucano Plínio Valério, que figurava na quarta posição nas pesquisas recentes e desta vez alcançou 16,90% para a primeira opção e 9,04% para a segunda.

A candidata comunista tem 14,55% de intenções no primeiro voto e 12,45% no voto seguinte e o republicano tem 12,52% e 11,70%. Na sequência aparece Hissa Abrahão (PDT) com 6,15% e 9,14%, seguido de Luiz Castro (Rede) que alcançou 5,41% no primeiro voto e 8,08% no segundo.

Fecham a lista os candidatos do PSOL. Luiz Fernando Santos somou 1,64% e 2,28% e Rondinely Fonseca alcançou 0,57% e 0,50%. Os eleitores que não votariam em nenhum dos candidatos teve 11,63%, os indecisos 6,94% e os que não têm uma segunda opção são 13,26% dos eleitores.

Abaixo segue o relatório da pesquisa disponível para download:

