Em último comício, Nejmi Aziz discursou sobre defesa da família

Manaus - A candidata a deputada estadual pelo PSD, Nejmi Aziz, fez o seu comício de encerramento da candidatura na noite de quinta-feira (4), no Conjunto Viver Melhor, Zona Norte. Em seu último discurso, ela falou em favor das defesas dos direitos e da qualidade de vida das famílias amazonenses.

"Sempre entrei de cabeça erguida em todas as comunidades e bairros de Manaus. Eu gosto de fazer e sempre vou fazer o bem sem ver a quem desde o meu trabalho como primeira-dama. Eu vou sim atuar, se eleita, junto das comunidades. Essa é minha marca", frisou.

Nejmi Aziz destacou ainda a importância da atuação do candidato ao governo do Estado, Omar Aziz (PSD) junto às famílias.

"Omar sempre foi um governador que olhou para as necessidades das famílias. Aqui no Viver Melhor sempre cuidamos e olhamos para as necessidades. Temos histórias e queremos retomar projetos e programas que sempre marcaram as famílias amazonenses", completou.

O comerciante Tarcísio Printes, de 40 anos, disse que já está decidido de seu voto. "Estava em dúvida até então em quem votar, mas avaliei a melhor proposta e experiência para nosso Estado e a Nejmi mostrou o que procurava", terminou.

