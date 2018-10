Vídeo: Escolas municipais e estaduais do AM preparadas para eleições

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - As escolas que vão sediar os locais de votação foram entregues nesta quinta-feira (4) ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Em 410 escolas estaduais e municipais na capital e no interior, as aulas só retornam na próxima segunda-feira. Essas escolas serão os locais de votação no domingo (7).

Nesta sexta-feira (5) o TRE levou quatro mil urnas eletrônicas aos locais de votação em Manaus e no interior duas mil urnas já foram distribuídas.

Os dias de aulas perdidos serão repostos e já estão previstos nos calendários da SEDUC e SEMED, em todo o Amazonas.

