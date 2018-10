Votar branco ou nulo tem consequências? Confira no vídeo

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - Cerca de 150 mil eleitores anularam o voto ou votaram em branco na eleição de 2014. Isso entrou para a história do Estado. Mas, apesar de ser um direito do eleitor, votar em branco ou nulo tem consequências, é o que a gente vê na segunda reportagem da Série de Eleições da TV Em Tempo.

Votar em branco, é declarar não ter escolhido nenhum candidato. Mas, e o voto nulo? E quando o eleitor digita números que não existem e confirma, ele anula o poder de escolher um candidato? E tanto o voto branco quanto o nulo não valem absolutamente nada?

As abstenções bateram recorde na eleição de 2014 e foram mais de 500 mil faltosos no segundo turno.

No fim das contas esse tipo de voto não interfere diretamente no resultado das eleições e é um direito do eleitor, mas essa atitude atrapalha diretamente o exercício da cidadania e precisa mudar.

